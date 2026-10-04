La psicología dice que las personas que se disculpan demasiado suelen tener aversión al conflicto con otros

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LO ESENCIAL Las claves Disculparse de forma automática, incluso sin responsabilidad, puede reflejar una aversión al conflicto y el deseo de evitar incomodar a los demás. Según Melody Wilding, este patrón puede tener origen en la infancia, cuando se aprende que ser especialmente amable facilita la aceptación social. Pedir perdón constantemente puede transmitir inseguridad, restar valor a las disculpas genuinas y generar relaciones de desigualdad. La experta recomienda identificar los desencadenantes de este impulso y sustituir las disculpas innecesarias por expresiones más precisas, como agradecer la comprensión.

Pedir perdón forma parte de las normas básicas de convivencia, pero convertir esta expresión en una respuesta automática puede revelar algo más profundo. Según una experta, podría estar relacionado con evitar conflictos.

Melody Wilding, experta en comportamiento humano, explica en Psychology Today que algunas personas llegan a disculparse incluso cuando no han hecho nada que requiera una disculpa, especialmente en situaciones cotidianas.

Un ejemplo aparece cuando alguien necesita hablar con su jefe y comienza el correo diciendo "siento molestar, pero…". También puede ocurrir cuando otra persona provoca accidentalmente un problema.

En estos casos, la disculpa puede aparecer como un reflejo antes de valorar realmente si existe alguna responsabilidad. Wilding señala que este comportamiento puede terminar resultando agotador tanto para quien lo realiza como para quienes le rodean.

La experta apunta que esta tendencia podría tener raíces en la infancia. La educación recibida puede enseñar que ser especialmente amable y evitar incomodar a los demás facilita ser aceptado socialmente.

Dejar las disculpas

Disculparse constantemente también puede responder a un deseo genuino de mostrar respeto. Sin embargo, el problema aparece cuando las opiniones y reacciones ajenas adquieren un peso excesivo y condicionan la conducta personal.

Según Wilding, una de las posibles causas de este patrón es la aversión al conflicto. Pedir perdón puede convertirse entonces en una estrategia para intentar solucionar rápidamente un problema, aunque la persona no tenga la culpa.

Este mecanismo puede trasladarse al entorno laboral y afectar a la imagen que los demás tienen de quien se disculpa continuamente. Entre otras consecuencias, puede transmitir inseguridad o incluso una aparente falta de confianza.

Además, el uso constante de "lo siento" puede restar valor a la propia expresión. Cuando una disculpa aparece incluso en situaciones que no la requieren, puede perder fuerza y llegar a percibirse como poco sincera.

Wilding también señala que disculparse siempre puede generar una dinámica de desigualdad en determinadas relaciones. Si una persona asume sistemáticamente la responsabilidad, puede terminar debilitando su autoestima y su posición frente a los demás.

Otra posibilidad es que la disculpa funcione como una búsqueda inconsciente de validación externa. Al pedir perdón, algunas personas esperan escuchar que realmente no han hecho nada malo o que su trabajo ha sido correcto.

La experta considera además que este patrón puede alejar a una persona de sus propios valores. Quienes se preocupan demasiado por la percepción ajena pueden acabar dando más importancia a las expectativas externas que a sus propias convicciones.

Para modificar esta conducta, Wilding propone comenzar por observar de dónde procede. Preguntarse por la educación recibida, la manera de expresar opiniones durante la infancia o la relación con la autoridad puede ayudar a identificar patrones.

También recomienda observar cuándo aparece el impulso de disculparse, prestando atención a las personas, situaciones o estados de ánimo que lo desencadenan. Identificar estos momentos permite reconocer el comportamiento antes de repetirlo.

Finalmente, plantea sustituir las disculpas innecesarias por expresiones que describan mejor lo ocurrido. Así, en lugar de disculparse automáticamente por cancelar unos planes, se puede agradecer directamente la comprensión de la otra persona.