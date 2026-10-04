Una pareja con edades diferentes. E. E.

La psicología confirma que las parejas con diferencia de edad tienen mayor riesgo de agotamiento emocional

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LO ESENCIAL Las claves Las parejas con diez o más años de diferencia de edad pueden afrontar mayor riesgo de agotamiento emocional por responsabilidades de cuidado, salud y cargas familiares. El estigma social, especialmente cuando la mujer es mayor, añade presión y estrés a la relación por los dobles estándares de género. Las diferencias generacionales pueden dificultar la comunicación, mientras los desequilibrios económicos pueden influir en las decisiones compartidas. Un estudio con 200 parejas y entrevistas a otras 30 identificó retos como distintas metas vitales, madurez emocional desigual y problemas de comunicación.

Las relaciones con una diferencia de edad considerable pueden afrontar dificultades específicas que afectan a su dinámica. Entre ellas aparece el agotamiento emocional, especialmente ante responsabilidades familiares, problemas de salud o desequilibrios dentro de la pareja.

Sebastian Ocklenburg, psicólogo e investigador de la Universidad de Medicina de Hamburgo, analiza estas dificultades en Psychology Today y señala que las parejas con diez años o más de diferencia pueden encontrar obstáculos particulares.

Según explica el investigador, uno de ellos es el estigma social. Familiares, amigos o personas del entorno profesional pueden considerar negativa la diferencia de edad, generando presión externa sobre quienes mantienen la relación.

También pueden aparecer problemas de comunicación cuando ambos miembros pertenecen a generaciones distintas. Ocklenburg pone como ejemplo las diferencias entre una persona de la generación Z y otra perteneciente al baby boom.

El investigador menciona además posibles desequilibrios de poder, especialmente cuando el miembro de mayor edad dispone de ingresos superiores. Esa diferencia económica puede influir en decisiones que afectan a ambos integrantes

Relaciones complejas

Otro foco de tensión está relacionado con los objetivos personales. Una persona mayor puede plantearse la jubilación o establecerse, mientras la más joven puede priorizar viajar, desarrollar su carrera profesional u otros proyectos.

Estas cuestiones fueron analizadas en un estudio publicado en 2025 en el International Journal of Human Research and Social Science Studies, centrado en la influencia de la edad sobre las relaciones.

La investigación de Lomotey empleó una metodología mixta, con un cuestionario realizado a 200 parejas y entrevistas en profundidad a otras 30 seleccionadas atendiendo a su estructura de edad.

Durante las entrevistas, los participantes hablaron sobre el estigma, la comunicación y la coincidencia entre sus objetivos vitales. El análisis identificó siete grandes desafíos, aunque también recogió experiencias positivas dentro de estas relaciones.

Entre las dificultades apareció el agotamiento emocional. Según el análisis, cuando la persona mayor afronta problemas de salud importantes, la pareja más joven puede asumir una carga física y emocional adicional, especialmente al cuidar.

Esta situación puede generar desgaste dentro de la relación, sobre todo cuando una persona debe afrontar prácticamente sola determinadas responsabilidades familiares o prestar apoyo continuado a su pareja. El estudio lo incluye entre sus desafíos.

El trabajo también identifica diferencias en la madurez emocional, problemas comunicativos y discrepancias en las metas a largo plazo. Ocklenburg resume que estas relaciones presentan retos que conviene reconocer y abordar con madurez.

Además, el análisis señala que el estigma puede ser especialmente intenso cuando la mujer es mayor que el hombre, debido a los dobles estándares de género. La presión social puede añadir estrés a la pareja.