Imagen de archivo de una conversación en la que una persona le levanta la voz a la otra. Getty Images

La psicología confirma que los adultos que levantan la voz no son violentos, sino que se sienten alegres y nerviosos

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LO ESENCIAL Las claves Elevar la voz no implica necesariamente agresividad: puede reflejar alegría, nerviosismo, sorpresa o entusiasmo. La intensidad, el tono, el ritmo y las pausas aportan pistas sobre el estado emocional, pero deben interpretarse en su contexto. La APA distingue entre ira, una emoción, y agresión, una conducta orientada a causar daño. Los gritos pueden formar parte de una dinámica agresiva cuando se acompañan de insultos, amenazas, humillación o intimidación.

Hay personas que hablan alto, gesticulan mucho y elevan la voz cuando cuentan algo que les emociona. Para quienes las escuchan, ese comportamiento puede parecer enfado o agresividad, aunque la psicología advierte que el volumen no basta.

La voz transmite mucho más que palabras. La intensidad, el tono, el ritmo, las pausas y otros rasgos acústicos permiten al interlocutor obtener pistas sobre el estado emocional de quien habla, especialmente cuando aumenta su nivel de activación emocional.

Las investigaciones sobre comunicación vocal muestran que las emociones modifican diferentes características de la voz. Cuando una persona experimenta activación elevada, su expresión puede adquirir mayor intensidad y variaciones tonales, independientemente de que la emoción sea positiva o negativa.

Esto ayuda a entender por qué alguien puede levantar la voz mientras explica una historia apasionante, celebra una noticia o conversa sobre un asunto que le entusiasma. La alegría y la diversión también pueden expresarse mediante voces intensas.

Distintas emociones, mismo tono

La literatura científica ha encontrado que los oyentes pueden reconocer emociones a partir de señales vocales. Los estudios sobre expresiones de felicidad, ira, miedo y tristeza muestran que la voz contiene información emocional, pero interpretarla depende también de su intensidad y contexto.

Aquí aparece una diferencia esencial: emoción y agresividad no son sinónimos. La Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) define la ira como una emoción, mientras que la agresión implica una conducta destinada a causar daño. Alguien puede sentir ira sin agredir.

Por eso, elevar el volumen tampoco permite concluir automáticamente que alguien intenta intimidar. Una persona nerviosa puede hablar más rápido y fuerte; alguien entusiasmado puede hacerlo mientras relata una experiencia; y quien está sorprendido puede cambiar repentinamente su intensidad vocal.

La clave principal es observar el conjunto de las señales emocionales. Las palabras utilizadas, el tono, los gestos, la velocidad del discurso, las pausas, la expresión facial y la situación ayudan a distinguir una comunicación emocionalmente intensa de una conducta potencialmente hostil.

La intensidad vocal no tiene un significado universal y único. Algunas investigaciones señalan que las emociones de alta activación tienden a percibirse como más intensas, pero también advierten de que la intensidad no permite clasificar perfectamente una emoción concreta.

Esto explica una confusión frecuente en las conversaciones cotidianas. Dos personas pueden elevar la voz de forma parecida y estar viviendo situaciones distintas: una puede sentirse feliz y excitada por una noticia, mientras otra intenta imponer, amenazar o humillar.

Eso no significa que los gritos deban considerarse siempre inofensivos. Cuando una voz elevada aparece junto a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación o intentos de dominar al interlocutor, el comportamiento puede formar parte de una dinámica agresiva y coercitiva.

La diferencia no está simplemente en cuántos decibelios alcanza una conversación. Está en qué expresa la persona, qué pretende comunicar, cómo se comporta con los demás y qué sucede. El volumen es una señal; la conducta completa es la que aporta significado.

Así que escuchar a un adulto hablar fuerte no debería llevar automáticamente a etiquetarlo como violento. Puede estar alegre, nervioso, sorprendido o especialmente implicado en lo que cuenta. La psicología invita a interpretar la voz junto al contexto, no aislada.