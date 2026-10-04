Una oveja del santuario de animales Fundación El Hogar Animal Santuary

Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de Barcelona a cambio de 24 horas semanales cuidando animales

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación El Hogar busca voluntarios residentes para su santuario animal de 25 hectáreas en L'Esquirol, Barcelona. Ofrece alojamiento en la masía a cambio de 24 horas semanales de trabajo en el cuidado de animales, limpieza, cocina, huerto o mantenimiento. No se requiere experiencia previa: es necesario ser mayor de edad, tener empatía y compromiso; se valora que los candidatos no fumen. Hay un periodo de prueba de 30 días con una aportación de 7 euros diarios; después, la estancia mínima como residente es de seis meses.

¿Estás cansado del estrés de la ciudad y buscas darle un giro radical a tu rutina? Si eres un amante de la naturaleza y tu sueño siempre ha sido rodearte de animales, ha surgido una oportunidad que parece sacada de un cuento.

Un conocido refugio situado en la provincia de Barcelona ha lanzado una propuesta irrechazable, alojamiento gratuito a cambio de colaborar en el cuidado y bienestar de sus animales rescatados.

El lugar en cuestión es la Fundación El Hogar, un santuario animal ubicado en el idílico municipio de L'Esquirol, en la provincia de Barcelona.

Este oasis cuenta con 25 hectáreas de bosque en plena naturaleza donde habitan animales de diferentes especies que han recibido una segunda oportunidad.

Ahora, la organización busca ampliar su equipo de voluntarios residentes para mantener vivo este proyecto solidario.

La propuesta es tan sencilla como atractiva. A cambio de tu labor en el santuario, la fundación ofrece vivir en la propia masía del refugio.

Las tareas principales giran en torno al cuidado directo de los animales, pero también abarcan áreas vitales para el recinto como mantenimiento, limpieza, cocina, logística, trabajo en el huerto o construcción.

Aunque la idea suena idílica, desde la organización son muy honestos: las tareas en el refugio implican un esfuerzo físico y psicológico duro. No obstante, la recompensa emocional no tiene precio.

El ambiente es inmejorable, ya que todos los voluntarios duermen en la masía (la mayoría en habitación compartida) y comparten las comidas, que son estrictamente veganas por respeto a los habitantes del santuario.

Lo mejor de esta oferta es que no hace falta tener experiencia previa para postularse. El requisito fundamental es ser mayor de edad, tener empatía y un compromiso real.

Además, valoran positivamente a las personas no fumadoras y advierten que no está permitido consumir estupefacientes de sus instalaciones.

Se buscan voluntarios

Para garantizar que los candidatos se adaptan a este estilo de vida rural, existe un periodo de prueba de 30 días.

Durante este primer mes de adaptación, se solicita una pequeña contribución de 7 euros diarios para colaborar con los gastos básicos de comida, agua y luz.

Superada esta fase, los seleccionados pasarán a ser "residentes", con una estancia mínima acordada de seis meses.

Si la idea de cambiar el asfalto por el bosque y convivir con animales te apasiona, esta puede ser la aventura de tu vida.

Los interesados solo tienen que acceder a la página web de la Fundación El Hogar y rellenar el cuestionario para postularse.