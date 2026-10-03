Campamento de protesta en la Puerta del Sol en Madrid. Susana Vera Reuters

Félix, psicólogo: "Lo que está pasando en la acampada en Sol la ciencia lo explica con el modelo SIMCA"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El psicólogo Félix aplica el modelo SIMCA para explicar la participación en la acampada de Sol vinculada a la crisis de la vivienda. La teoría identifica tres factores de la acción colectiva: identidad social, percepción de injusticia y confianza en la eficacia del grupo. La movilización surgió tras la manifestación «Ni una Maricarmen más», por el desalojo de Maricarmen Abascal tras 71 años en su vivienda. Según el Sindicato de Inquilinas, la acampada reunió a más de 1.000 personas y 350 tiendas; Maricarmen logró un acuerdo para regresar a casa.

La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid puede analizarse desde la psicología social a través de una teoría que explica por qué determinadas personas terminan organizándose para participar juntas en una protesta.

Félix, psicólogo, ha recurrido al modelo SIMCA para explicar en TikTok los mecanismos que pueden favorecer la participación en movilizaciones colectivas. Según señala, esta teoría contempla tres factores fundamentales.

El primero es la identidad social, es decir, sentirse parte de un grupo con el que una persona comparte determinados intereses, preocupaciones o reivindicaciones. Esa identificación puede favorecer que sus miembros actúen conjuntamente.

El segundo elemento es la percepción de injusticia. Se produce cuando una persona considera que su grupo está recibiendo un trato injusto por parte de un agente externo, generando sentimientos como indignación o rabia.

El tercer componente es la eficacia grupal, relacionada con la confianza en que actuar junto a otras personas puede servir para conseguir cambios. La combinación de estos elementos favorece, según el modelo, la acción colectiva.

Psicología y protestas

Félix resume precisamente esta dinámica al explicar que el modelo SIMCA "explica por qué las personas se unen para protestar". Después, concreta los tres factores: "Primero sentirte parte de un grupo. Segundo, creer que tu grupo recibe un trato injusto y esto da rabia".

La teoría, cuyo nombre completo es Social Identity Model of Collective Action, fue propuesta en 2008 por los psicólogos sociales Martijn van Zomeren, Tom Postmes y Russell Spears. Su planteamiento integra estos tres procesos para estudiar las movilizaciones.

En el caso de Sol, la acampada está vinculada a las protestas por la crisis de la vivienda y las dificultades que afrontan determinados inquilinos. La movilización comenzó después de una manifestación bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda tras 71 años residiendo allí, se convirtió en uno de los elementos centrales de la protesta.

La movilización ha llegado a reunir más de 1.000 personas y unas 350 tiendas, según las estimaciones del Sindicato de Inquilinas. Mientras tanto, Maricarmen alcanzó un acuerdo para poder regresar a su vivienda.

El modelo SIMCA permite entender, en términos psicológicos, cómo la identificación colectiva, la percepción de una situación injusta y la expectativa de conseguir resultados pueden contribuir conjuntamente a una movilización.

El propio Félix lo resume de esta manera: "Cuando se juntan estas tres cosas, las personas se organizan y participan en protestas para defender a su grupo". Así describe el mecanismo central de esta teoría.