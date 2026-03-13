Científicos ponen a prueba al animal más resistente de la Tierra en Marte y dan con una clave para la vida

Las claves nuevo Generado con IA Los tardígrados, conocidos por su resistencia extrema, no sobreviven en el suelo marciano debido a su toxicidad. El experimento de la Universidad de Pennsylvania demostró que lavar el suelo marciano con agua permite a los tardígrados sobrevivir y moverse. La toxicidad del regolito marciano se debe a sales y compuestos químicos solubles presentes en el polvo del planeta. Este hallazgo ayuda a entender cómo podría surgir vida en Marte y si el planeta puede protegerse de la contaminación terrestre.

Los tardígrados, más comúnmente conocidos como osos de agua, tienen fama de ser los animales más resistentes del planeta Tierra: tienen grandes aptitudes adaptativas y pueden sobrevivir en prácticamente cualquier clima y superficie.

Generalmente, estas criaturas microscópicas pueden sobrevivir a condiciones que matarían a casi cualquier otra forma de vida conocida. Su secreto principal es la criptobiosis, un estado de suspensión en el que detienen casi por completo su metabolismo.

Sin embargo, a pesar de poder resistir a prácticamente cualquier cosa de la Tierra, los científicos han descubierto que no son igual de resistentes en Marte, y es que el suelo del planeta rojo es tóxico debido a su composición química, pero gracias a este experimento se ha dado un paso más para encontrar la fórmula de la vida en el planeta vecino.

Ni los osos de agua pueden con el suelo de Marte.

El suelo de Marte se puede "limpiar"

Un grupo de investigadores de la Pennsylvania State University, capitaneados por la microbióloga Corien Bakermans, descubrieron recientemente que el regolito (polvo y roca) de Marte es sorprendentemente hostil para los tardígrados, las criaturas más resistentes que conocemos que hasta pueden sobrevivir en el espacio.

Al exponer a los osos de agua a simulaciones de suelo marciano (MGS-1 y OUCM-1), su actividad se redujo drásticamente en pocos días, llegando a detenerse por completo en el simulante más agresivo, demostrando con ello que la superficie del planeta rojo requiere todavía de mucho estudio, puesto que puede eliminar cualquier ser vivo.

Pero para todo hay una solución, y los científicos acabaron llegando a la conclusión más sencilla y mundana tras realizar diferentes análisis y pruebas.

Resulta que si el suelo marciano se lava con agua normal y corriente antes de depositar a los tardígrados, estos sí pueden llegar a sobrevivir y hasta pueden desplazarse con normalidad. Esto sugiere que la toxicidad proviene de sales o compuestos químicos solubles presentes en el polvo marciano.

En otras palabras: si la superficie de Marte se limpia y se elimina su toxicidad, entonces sí que hay alguna posibilidad de que pueda arraigar vida en el planeta, por lo menos de parte de los osos de agua, que han demostrado tener resistencia siempre y cuando haya un tratamiento previo y estén en un entorno controlado.

El estudio es vital porque ayuda a entender si los humanos podrían contaminar Marte accidentalmente con organismos terrestres y si el propio suelo marciano podría actuar como una barrera natural contra dicha contaminación.

Aunque es todavía pronto, porque al final esto simplemente ha sido una simulación controlada, puede que sea la llave de la vida en el cuarto planeta.