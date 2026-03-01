Confirmado por la ciencia: hasta un 57% de los hombres pierden el cromosoma Y en parte de sus células con la edad

Las claves nuevo Generado con IA Hasta un 57% de los hombres mayores de 90 años pierden el cromosoma Y en parte de sus células, fenómeno que aumenta con la edad. La pérdida mosaico del cromosoma Y está asociada a mayor riesgo de enfermedades graves, como problemas cardíacos, renales, cáncer y neurodegeneración. El tabaquismo y la exposición a carcinógenos aceleran la pérdida del cromosoma Y, además de factores biológicos propios del envejecimiento. El cromosoma Y, aunque pequeño, tiene funciones reguladoras y de supresión tumoral; su ausencia puede afectar negativamente la salud general masculina.

A primera vista, perder el cromosoma Y suena a anécdota genética: es pequeño, tiene pocos genes y durante años se asumió que, si algunas células lo dejaban atrás con la edad, el cuerpo seguiría funcionando sin mayor drama. Pero ese supuesto se está cayendo.

En los últimos años, la evidencia ha ido dibujando un patrón incómodo: cuando aparece la pérdida mosaico del cromosoma Y (células con Y y células sin Y conviviendo en la misma persona), aumenta la asociación con enfermedades graves en distintos órganos y, en conjunto, con una vida más corta.

Lo primero que impresiona es lo frecuente que puede llegar a ser. Con técnicas más finas para detectar genes del Y, se ve un aumento claro con la edad: alrededor del 40% de los hombres de 60 años muestran pérdida del Y en parte de sus células y la cifra sube hasta un 57% a los 90, según un estudio de la Universidad de Frankfurt.

El tabaquismo lo acelera

No ocurre en todo el cuerpo de golpe: es un fenómeno de mosaico que se perpetúa en las líneas celulares que ya han perdido el cromosoma. Y además no es solo reloj biológico: factores como el tabaquismo y la exposición a carcinógenos aparecen una y otra vez como aceleradores del proceso.

La pregunta inevitable es por qué importaría perder un cromosoma tan poco cargado de genes. El Y humano ronda las ~50 proteínas codificantes y, aun así, parece tener funciones que no se veían venir: varios de esos genes se expresan en tejidos más allá del aparato reproductor y algunos se han descrito como reguladores o incluso con papel de supresión tumoral.

Además, el Y incluye material no codificante que puede modular la actividad de genes en otros cromosomas; perderlo no sería como quitar un tornillo decorativo, sino como tocar un ajuste fino del sistema.

Donde el tema se vuelve más serio es en el corazón —y aquí ya hay estudios que empujan más allá de la simple correlación.

Un trabajo en Science mostró que la pérdida de Y en células sanguíneas puede activar rutas inmunes pro-fibrosis y empeorar la función cardiaca en modelos experimentales, apuntando a que no hablamos solo de “marcador de envejecimiento”, sino de un cambio que puede contribuir al daño.

A eso se suman datos humanos: desde Alemania, el Centro de Investigación Cardiovascular comunicó que los hombres con pérdida pronunciada del Y en sangre presentan más riesgo cardiovascular, incluyendo riesgo de infarto.

El mapa de asociaciones no se queda en este importante órgano solo. Se describen vínculos con enfermedad renal, con alteraciones en perfiles inmunes, con distintos cánceres (y peor pronóstico cuando aparece), e incluso con neurodegeneración.

Hay trabajos recientes que exploran la relación entre pérdida del Y en células inmunes y Alzheimer, en un terreno donde todavía se está discutiendo qué es causa y qué es consecuencia.

La clave, como siempre, es no confundir se asocia con provoca: parte del argumento alternativo es que la enfermedad —o la reparación tisular— acelera divisiones celulares y con ello errores cromosómicos.

El campo médico ya empieza a tratar la pérdida del Y como algo clínicamente relevante: un fenómeno común, medible y quizá útil para afinar riesgo en hombres mayores. También hay un componente heredable, lo que encaja con la idea de inestabilidad genómica como telón de fondo.