Científicos de Japón alertan de lo que está sucediendo en el océano: "No sé si 'sorprendido' es la palabra correcta"

Honda preocupación entre los científicos por este suceso en el océano: "Ni siquiera sé si 'sorprendido' es la palabra correcta"

Las aguas que rodean Japón están cambiando y los expertos han manifestado su profunda preocupación. Shusaku Sugimoto, profesor asociado de la Universidad de Tohoku, asegura que las aguas en la región de Sanriku están experimentando un calentamiento histórico y es peligroso.

El equipo de Sugimoto documentó que entre 2023 y 2024 la temperatura de la superficie del mar en esta zona alcanzó niveles récord, situándose hasta 4.9 °C por encima de la media habitual, lo que automáticamente se ligó a los efectos del cambio climático.

Pero eso no es todo, puesto que las aguas que bañan Japón están empezando a mostrar grietas y las consecuencias son palpables: los ecosistemas, la pesca y la vida ligada al mar ya no es como antaño y está a punto de cambiar de rumbo, revolucionando con ello el panorama pesquero.

"No sé si 'sorprendido' es la palabra correcta"

"Fue tan impactante que ni siquiera sé si ‘sorprendido’ es la palabra correcta", explicaba Shusaku Sugimoto a la CNN durante una entrevista. Esta nueva temperatura y las grietas encontradas han sido provocadas, particularmente, por la desviación de uno de los puntos clave del océano nipón: la corriente de Kuroshio.

Aunque no lo parezca, se trata de una arteria imprescindible para el buen funcionamiento y desempeño de los ecosistemas de la zona -transporta aguas cálidas y regula el clima regional, como si fuera la Corriente del Golfo en el Atlántico- y ahora ya no sigue sus patrones habituales de comportamiento, alterando con ello el lugar.

La desviación inusual hacia el norte de la Corriente de Extensión de Kuroshio, que transportó agua subtropical mucho más cálida de lo normal hacia latitudes septentrionales, ha sido la responsable de este susto que mantiene a los expertos muy atentos, y es que la situación es grave: es un escenario nunca visto.

Estas aguas cálidas liberaron una cantidad masiva de calor a la atmósfera, lo que provocó un aumento de la humedad y de las temperaturas en Japón, contribuyendo a veranos extremadamente calurosos y a cambios en los patrones de lluvia, haciendo con ello que hasta la ciudadanía se viera afectada en mayor o menor medida.

Pero, sobre todo, el fenómeno influye de manera preocupante a la pesca local: especies de aguas frías están desapareciendo de la zona debido al estrés térmico, por lo que el resultado es un desajuste que se traduce en menos capturas y en una creciente incertidumbre a nivel económico.

Aunque el problema esté detectado, esto no ha hecho más que empezar, porque lamentablemente no se puede hacer nada para poner una solución a este aumento de la temperatura de las aguas japonesas, que deriva también en más calor para el país a nivel general.