Los astrónomos no dan crédito: se alinearán 6 planetas en un evento que no ocurrirá hasta el 2060

Las claves nuevo Generado con IA El 28 de febrero de 2026 seis planetas (Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno) se alinearán en el cielo tras la puesta de Sol. Cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán prismáticos o telescopio. El fenómeno podrá observarse durante varios días a finales de febrero y principios de marzo, especialmente desde el hemisferio norte y España. La próxima alineación similar de estos seis planetas no volverá a ocurrir hasta mayo de 2060.

Lo que va a verse estos días en el cielo es un evento que no se repetirá hasta dentro de un siglo. El 28 de febrero de 2026 habrá una agrupación llamativa de seis planetas -Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno- visibles en la misma franja del firmamento tras la puesta de Sol.

A pesar de toda clase de creencias ligadas a este tipo de acontecimientos, la NASA recuerda que estas alineaciones son, en realidad, aparentes: varios planetas parecen reunirse desde nuestra perspectiva porque todos se mueven cerca de la eclíptica, la banda del cielo que sigue el Sol.

Lo cierto es que ver grupos de cuatro o cinco planetas a la vez ocurre cada pocos años, aunque no siempre con condiciones tan vistosas, que es lo que hace excepcional esta alineación.

Eso no le quita interés. Lo especial de esta cita está en la combinación de factores: seis mundos repartidos por el cielo del atardecer, cuatro de ellos accesibles sin instrumentos, y una ventana de observación relativamente cómoda para buena parte del hemisferio norte, incluida España.

Desde España, la referencia más útil la ha dado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Según su guía, el mejor momento para empezar a mirar será entre 30 y 40 minutos después del ocaso, cuando el cielo ya haya oscurecido lo suficiente pero Mercurio y Venus no se hayan escondido aún.

Una conjunción que durará días

Ese detalle importa porque el tramo más delicado del desfile estará muy bajo sobre el horizonte oeste. El IAC explica que Mercurio y Venus se ocultarán unos 50 minutos después de la puesta de Sol, de modo que quien se entretenga demasiado probablemente perderá justo la parte más vistosa.

A simple vista deberían distinguirse Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter, siempre que el cielo esté limpio y el horizonte no quede tapado por edificios, árboles o montañas. Urano y Neptuno, en cambio, exigen prismáticos o telescopio, algo que también remarca la NASA.

La buena noticia también es que esta configuración no dura solo una noche exacta. La escena se mantendrá durante varios días a finales de febrero y comienzos de marzo, con pequeños cambios en la posición aparente de Mercurio, Venus y la Luna, que acompañará además el espectáculo.

Por lo que si el cielo se nubla el día 28 de febrero, todavía habrá margen en las siguientes jornadas. El verdadero requisito sigue siendo otro mucho más terrenal: tener un horizonte oeste despejado y poca contaminación lumínica.

La próxima alineación comparable de Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno visible desde el hemisferio norte, que se pueda ver en España- no parece llegar en la próxima década: la siguiente ventana equiparable apunta a mayo de 2060.