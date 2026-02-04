El Gobierno sale al paso de la polémica sobre Barbacid y anuncia que ha destinado 1.137 millones a investigar el cáncer

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha invertido 1.137 millones de euros en investigación contra el cáncer desde 2018. La ministra Diana Morant anunció la cifra en respuesta a la polémica por la campaña de recaudación del oncólogo Mariano Barbacid. El Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación han financiado más de 2.900 proyectos relacionados con el cáncer. La controversia surgió tras la aparición de Barbacid en medios solicitando fondos para continuar su investigación sobre cáncer de páncreas.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el Gobierno ha querido recordar que ha invertido 1.137 millones de euros de fondos públicos desde 2018, fecha de la llegada al poder de Pedro Sánchez. La responsable de hacer el anuncio ha sido Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

La declaración es una respuesta tácita a la controversia generada por la campaña del oncólogo Mariano Barbacid para recaudar los 30 millones que necesita para continuar su investigación sobre un triple enfoque para tratar el cáncer de páncreas, y dar el salto al ensayo con pacientes humanos.

Tanto Sánchez como Morant han sido objeto de críticas por guardar silencio sobre este avance del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), a pesar de la repercusión mundial que ha tenido.

Asimismo, el hecho de que el investigador haya aparecido en la televisión solicitando ayuda para poder continuar con su proyecto ha sembrado controversia y confusión. Muchos se han preguntado por qué este trabajo no estaría recibiendo financiación pública.

Aunque no menciona a Barbacid, la declaración de Morant es una respuesta tácita a esta polémica. Certifica que esta investigación sí ha recibido ayudas públicas hasta ahora, desde los fondos NextGeneration de la Unión Europea y de la Agencia Estatal de Investigación o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) .

La Fundación CRIS contra el Cáncer ha completado esta financiación con la aportación privada.

Mariano Barbacid lidera el equipo español que ha logrado un avance clave contra el cáncer de páncreas

Así, según Ciencia, el SCIII ha destinado 464,97 millones de euros para 1.086 proyectos de investigación contra el cáncer a través de convocatorias y programas como la Acción Estratégica en Salud, y el impulso del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia.

"La financiación del ISCIII a proyectos de investigación en cáncer, a través de la Acción Estratégica en Salud, ha crecido un 93% entre 2018 y 2025 gracias al impulso del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia", explican.

El ISCIII, además, "impulsa investigaciones específicamente dirigidas a este ámbito a través de organismos", prosiguen. La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) -el centro de Barbacid- o el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) son algunos de los mencionados.

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha financiado hasta la fecha 1.819 proyectos y otras ayudas de investigación contra el cáncer entre 2018 y 2025, por valor de 423,5 millones de euros. A esta cifra habrá que sumar las convocatorias de la AEI correspondientes al ejercicio 2025 que se resolverán en los próximos meses.

Entre los proyectos financiados está el proyecto INNOVAPT de Protonterapia innovadora para el tratamiento de cánceres de mal pronóstico, al que se han concedido 375.000 euros, a través de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento, a la Universidad de Santiago de Compostela.

Por otra parte, el CSIC está desarrollando 170 proyectos competitivos de investigación contra el cáncer, de ámbito nacional y autonómico, que han captado cerca de 40 millones de euros en financiación procedentes de distintos organismos.

Además, el CSIC participa en 29 proyectos europeos en este campo, entre los que destacan tres iniciativas, coordinadas por investigadoras del CSIC, de medicina personalizada para el tratamiento del cáncer de páncreas (PRCC-TREAT) y el desarrollo de organoides para enfoques de medicina de precisión en cáncer de pulmón (LUNGOIDS).

También en proyectos de mejora de estrategias de activación del sistema inmunitario mediante radiotermia para el tratamiento de tumores pancreáticos (X-PANTHER). La institución también participa en otros 12 proyectos internacionales como el prestigioso programa Worldwide Cancer Research.