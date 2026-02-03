David Bustamante, 43 años, sobre su dieta de la longevidad: "He desterrado las harinas refinadas y no bebo refrescos"

Las claves nuevo Generado con IA David Bustamante ha cambiado su alimentación eliminando harinas refinadas, azúcares y refrescos, priorizando proteínas, grasas saludables y verduras. El cantante combina su dieta saludable con ejercicio regular, especialmente entrenamiento de fuerza, lo que le ha ayudado a mejorar su forma física y vocal. Bustamante destaca que una mejor digestión y la ausencia de reflujo han beneficiado su voz, fundamental para su carrera musical. El artista admite que, aunque a veces extraña algunos platos tradicionales, ha encontrado la motivación y el equilibrio para mantener su estilo de vida saludable.

El cantante David Bustamante ha encontrado un equilibrio que le permite mantenerse en forma. Durante los últimos años ha pasado por altos y bajos en su estado físico, pero ahora anuncia orgulloso que ha conseguido dar con la rutina adecuada para él.

Si visitas el perfil de Instagram del cantante, es posible que lo encuentres entrenando duro. Y es que, a pesar de que siempre ha sido muy deportista, el ejercicio físico se ha convertido ahora en una práctica que completa a la perfección su rutina saludable.

No sólo está ahora más delgado y musculoso, sino que David Bustamante ha confesado que su nuevo estilo de vida le permite cantar mejor. "Me encuentro muy en forma para lo que más me gusta del mundo, que son mis conciertos", señaló el artista a su paso por El Hormiguero.

"Al cuidar mi estómago, al no tener reflujo, mi voz está mejor que nunca", explicó. "Cuando tienes malas digestiones y tienes reflujo, quemas las cuerdas vocales con la acidez del estómago. Las personas que trabajamos con la voz debemos comer limpio por eso".

Pero, ¿cómo ha mejorado la alimentación del cantante? "He desterrado los hidratos de carbono, las harinas refinadas, los azúcares industriales y no bebo ningún refresco", aclaró en el programa. "Ahora sólo como proteínas, grasas saludables y verduras".

Es decir, ha incorporado más nutrientes de alta calidad en su dieta. En cuanto al deporte, este artículo de Men’s Health señala que cuenta con la ayuda de un entrenador personal que le da especial importancia al ejercicio de fuerza en sus sesiones de gimnasio.

Bustamante afirma encontrarse de maravilla, pero también confiesa que a veces echa en falta algunos de sus platos favoritos: el cocido montañés y los escalopines al cabrales. Sin embargo, el cantante afirma que simplemente ha encontrado el momento perfecto.

"Ahora he encontrado la fuerza de voluntad, el momento adecuado, la motivación necesaria. He puesto en equilibrio la balanza y, por eso, ahora todo funciona como un reloj suizo", aseguró en el programa. Esto significa que no renuncia por completo a lo que le gusta.

Ejercicio y dieta

El cantante explica que le encanta el picante, las salsas y los empanados, que pueden tomarse de vez en cuando y con moderación, pero que le suelen sentar mal al estómago. Por eso ha encontrado en su dieta saludable la manera de encontrarse mejor físicamente.

También hace poco este artista dejó el tabaco: "Era algo que tenía que hacer. Y una cosa más, no conozco a nadie que lo haya hecho y no haya engordado. Entonces, la ansiedad me da por comer y me genera estrés, y eso me volvió más sedentario".

Superado el bache, Bustamante se ha centrado en el ejercicio más enfocado en la fuerza, que, a pesar de lo que se suele pensar, resulta muy efectivo para perder peso. Esto se debe a que provoca que el músculo consuma calorías incluso cuando el cuerpo está en reposo.

"Cuando mueves los músculos gastas energía. Pero cuanto más músculo tienes, más gasta tu cuerpo por simplemente estar vivo", explica el nutricionista Luis Zamora. Por eso, este nutricionista explica que levantar pesas no sólo es para quien quiere un cuerpo bonito.

Tampoco es sólo para personas jóvenes y es que la cantidad de masa muscular se ha asociado en edad avanzada con una mayor longevidad, tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL. Ejercitar el músculo evita lesiones y reduce la fragilidad en la tercera edad.

Para mantener esa estructura muscular y ósea es importante nutrir al cuerpo con proteínas de calidad, uno de los componentes que el cantante señala como fundamental en su dieta. El artista no señala, sin embargo, qué tipo de proteínas son sus favoritas.

Bustamante también ha acertado al prescindir de los carbohidratos procedentes de harinas refinadas, dulces industriales y refrescos. Estos alimentos tienen un altísimo índice glucémico, lo que nos pone en riesgo alto de enfermedades crónicas.

Entre ellas, la obesidad, pero también la diabetes tipo 2. Ambas condiciones son factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, por lo que aumentan las probabilidades de sufrir un problema de corazón o de circulación. También elige alimentos cardioprotectores.

Estas son las grasas saludables, presentes en los frutos secos, el aceite de oliva o algunas frutas como el aguacate. También el pescado azul es una fuente imprescindible de este tipo de grasas y además aportan proteínas de calidad.