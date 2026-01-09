Elsa Punset (62 años), filósofa: "A los 70 hay un pico de felicidad porque no has sido tan libre desde hace mucho tiempo"

Las claves nuevo Generado con IA Elsa Punset afirma que a los 70 años se experimenta un pico de felicidad, debido a una mayor libertad y menos responsabilidades. Estudios recientes muestran que la infelicidad ahora aparece desde edades más tempranas, entre los 19 y 25 años, y desciende a partir de los 65. Expertos relacionan el aumento de la infelicidad juvenil con factores como el limitado poder económico, el acceso a la vivienda y el impacto de las redes sociales. El envejecimiento, según Punset, puede traer un mejor estado emocional y una reflexión positiva sobre las recompensas de la vida, como la crianza de hijos.

Envejecer nos aterra, pero no tenemos en cuenta las cosas buenas que tiene. Todos nos queremos mantener jóvenes, porque lo asociamos a tener vitalidad, buena salud y también más felicidad. Sin embargo, esto no es lo que se está observando en los estudios.

Aunque los jóvenes tienen la sensación de contar con más tiempo por delante, proyectos de vida importantes y un buen estado físico para abordarlos, parece ser más frecuente el malestar en estas etapas de la vida. En cambio, los mayores dicen ser más felices.

"La época más infeliz de la vida es la juventud", explica la filósofa Elsa Punset. "A los 70 años hay un pico de felicidad, probablemente porque nunca habrás sido tan libre desde hace mucho tiempo". En esta década vuelven a reducirse las responsabilidades.

Los septuagenarios suelen estar jubilados en España, es muy probable que, si tienen hijos, ya sean independientes y, además, si se han cuidado, todavía pueden sentirse en buena forma. Punset describe, por tanto, a esta época como un "pequeño remanso de paz".

Este fenómeno que describe Punset se ha estudiado y se ha descrito como la curva de la felicidad y que, concretamente, tiene forma de U. Es decir, que los momentos más felices de la vida se producirían al principio y al final, durante la infancia y la tercera edad.

Ahora bien, parece que en los últimos años esta curva se está moviendo. Por lo general, se solía pensar que el pico de infelicidad se producía a partir de los 40 años para llegar a su máximo a los 50 años. Después, a partir de los 65 años, empezaría a remontar.

Sin embargo, este verano la revista Plos One publicó una investigación científica que sostiene que la infelicidad está apareciendo antes en la vida. La trayectoria de la infelicidad en la vida de las personas parte de máximos desde muy jóvenes, entre los 19 y 25 años.

Recompensa de una vida

A partir de esa edad, desciende y se atenúa a partir de los 65 años, como siempre se ha pensado. La encuesta de la que proceden estos datos se ha realizado en 44 países, entre los que se encuentra España. La felicidad aumenta a medida que cumplimos años.

Esto confirma la caída de la salud mental entre las personas más jóvenes sobre la que los expertos llevan advirtiendo en los últimos años. Aunque la fluctuación del bienestar mental es inevitable a lo largo de la vida, el malestar durante la juventud puede ser muy dañino.

Entre las razones por las que la infelicidad aparece antes en la vida, algunos expertos apuntan en este artículo de EL ESPAÑOL que se puede deber al "limitado poder económico y acceso a la vivienda y especialmente al impacto de las redes sociales".

Estas plataformas digitales habrían contribuido a globalizar el malestar y a radicalizar las perspectivas sociales. Estos expertos también apuntan a una baja tolerancia a la frustración y un grave contraste entre las expectativas y la realidad.

Por esta razón, el envejecimiento no sólo trae arrugas y achaques, sino también parece venir acompañado de un mejor estado emocional. "Siempre te dicen que los padres están agotados criando hijos, que a veces sus niveles de felicidad bajan un poquito", dice Punset.

"Pero a medida que pasan los años, cuando miras atrás, ven que haber criado a esos hijos les da mucha felicidad. Es una recompensa que tienes porque eres capaz de reflexionar sobre ello", añade Punset.