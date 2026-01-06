Aurelio Rojas (35 años), cardiólogo: "El mejor ejercicio para el corazón a partir de los 40 es la caminata japonesa”

Las claves nuevo Generado con IA El cardiólogo Aurelio Rojas recomienda la 'caminata japonesa' como el mejor ejercicio para el corazón a partir de los 40 años. La caminata japonesa consiste en alternar bloques de tres minutos caminando rápido y tres minutos suave, durante media hora, al menos cuatro días a la semana. Este ejercicio es especialmente beneficioso para personas con hipertensión, diabetes tipo 2, sobrepeso o síndrome metabólico. La caminata japonesa ayuda a reducir la presión arterial, mejora la condición física y el control de la glucemia, según estudios científicos.

¿Cuál es el mejor ejercicio para cuidar el corazón tras los excesos de la Navidad? Ésa es la pregunta que miles de personas se hacen estos días mientras se afanan en realizar diferentes rutinas en los gimnasios de media España. Lo cierto es que, aunque los ejercicios de fuerza han demostrado innumerables beneficios para nuestro organismo, existen otros que también representan una excelente alternativa.

Uno de ellos es la conocida como "caminata japonesa". Así lo ha asegurado el cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo en sus redes sociales con motivo de las fiestas de Navidad.

"En Navidad toca disfrutar, dejar de hacer cosas, y también toca dejar de hacer ejercicio. Beber alcohol y descansar muy poco", comenta en la publicación.

Así, la consecuencia de todo esto es una subida de la presión arterial, de la glucosa, la frecuencia cardiaca y, al final, la inflamación. "Por eso en la Navidad y después los problemas de corazón y los infartos aumentan", remacha.

Según Rojas, el ejercicio es una de las mejores actividades que podemos hacer para prevenir estos problemas. Sin embargo, no todo el mundo tiene el tiempo suficiente para hacerlo.

"¿Cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer para proteger nuestra salud y nuestro corazón estas navidades? Se llama caminata japonesa", enfatiza en el video.

Esta actividad ha demostrado que es capaz de mejorar nuestra salud metabólica y nuestro corazón en distintos estudios científicos. ¿En qué consiste? "Te vas a poner tus zapatillas de deporte, vas a salir al exterior, preferentemente a que te dé el sol, y durante media hora vas a comenzar a caminar, pero no a caminar normal, vas a caminar", explica el experto.

Tal y como describe Rojas, se trataría de calentar caminando suave durante cinco minutos y después hacer cinco bloques. En cada uno de estos bloques deberías andar tres minutos lo más rápido que puedas y otros tres minutos suave. En total, 30 minutos.

¿Qué consideramos rápido? "A un ritmo en el que te falta el aire pero aún puedes decir frases cortas". ¿Qué consideramos suave? "A un ritmo en el que recuperas la respiración", escribe el propio cardiólogo en la publicación, que además señala que la frecuencia ideal para hacer este ejercicio es al menos cuatro días a la semana.

Rojas apunta que a las personas a las que les viene especialmente bien este tipo de ejercicio son a aquellas que quieren mejorar su forma física sin correr, a los adultos que tienen más de 40 años, a personas con hipertensión, diabetes tipo 2, sobrepeso o síndrome metabólico.

Así entre los beneficios para la salud que se han observado en distintos estudios científicos, la camina japonesa ayuda a bajar la presión arterial y mejora más la condición física que caminar “siempre al mismo ritmo” en población de mediana edad y mayores.

También aumenta la capacidad aeróbica (VO2 pico estimado) y mejora marcadores globales de riesgo metabólico. Además, en personas con diabetes tipo 2, se asocia a un mejor control de la glucemia.

"Si consigues hacerla al menos el día antes y el día después de los excesos, pues genial. Y si la haces todos los días, pues mejor que mejor. Vas a llegar a enero más en forma que todos", finaliza Rojas.