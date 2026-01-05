Golpe al alzhéimer: científicos logran detectar la enfermedad a partir del análisis de una gota de sangre de un dedo

La técnica facilita la detección en lugares con difícil acceso a métodos tradicionales y permite incluso que los propios pacientes recojan sus muestras.

El método consiste en secar la sangre en una tarjeta para analizar biomarcadores como p-tau217, con una precisión del 86% al identificar cambios en el líquido cefalorraquídeo.

Un nuevo estudio muestra que la enfermedad de Alzheimer puede detectarse con un simple análisis de una gota de sangre extraída del dedo.

Las muestras de sangre seca obtenidas mediante punción digital pueden utilizarse para medir signos clave de la enfermedad de Alzheimer. Así lo apunta un nuevo estudio que acaba de publicarse en la revistaNature Medicine este lunes.

Este enfoque podría facilitar y hacer menos invasiva la detección de la enfermedad de Alzheimer, y podría ayudar a ampliar las pruebas en lugares donde los métodos tradicionales son de difícil acceso.

La enfermedad de Alzheimer suele confirmarse mediante escáneres cerebrales o análisis de líquido cefalorraquídeo, que son invasivos y costosos. Los análisis de sangre que miden biomarcadores, como p-tau217, se están convirtiendo en herramientas precisas y accesibles para detectarla.

Si bien la extracción de sangre es mucho más sencilla que procedimientos como las punciones lumbares o los escáneres cerebrales, persisten obstáculos prácticos, como la manipulación y el almacenamiento de las muestras y el acceso a personal capacitado para su recolección.

Nicholas Ashton, experto en el uso de biomarcadores, y sus colegas probaron un nuevo método para detectar la patología utilizando unas gotas de sangre extraídas de la yema del dedo y secadas en una tarjeta. Este proceso se empleó para encontrar proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y otros cambios cerebrales en 337 personas.

Los autores descubrieron que los niveles de p-tau217 en muestras de punción digital coincidían estrechamente con los resultados de los análisis de sangre estándar y lograron identificar cambios relacionados con la enfermedad en el líquido cefalorraquídeo con una precisión del 86%.

Otros dos marcadores, GFAP y NfL, también se midieron con éxito y mostraron una fuerte concordancia con las pruebas tradicionales. Los autores también descubrieron que los participantes pudieron obtener las muestras de sangre ellos mismos, sin la guía del personal del estudio.

Los investigadores advierten que el método aún no está listo para su uso clínico y que se requiere mayor investigación.

Los hallazgos sugieren que esta sencilla técnica podría posibilitar estudios a gran escala y pruebas remotas, incluso para personas con síndrome de Down, quienes enfrentan un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, y para otras poblaciones desatendidas.