Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el 'colesterol' que mata a los jóvenes: "Si tienes antecedentes de infarto antes de los 55..."

Las claves nuevo Generado con IA La lipoproteína A (LPA) es un marcador genético relacionado con el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas jóvenes y con hábitos saludables. La LPA no se mide rutinariamente en los análisis de sangre y sólo se detecta si el médico lo solicita expresamente, aunque su elevación afecta al 20% de la población. Los niveles elevados de LPA no pueden reducirse con dieta, ejercicio o estatinas, y se asocian a antecedentes familiares de infarto precoz. Nuevos fármacos en fase avanzada de investigación prometen reducir la LPA hasta en un 90%, y expertos recomiendan medirla al menos una vez en la vida.

Conocer nuestros niveles de colesterol después de someternos a un análisis de sangre nos da pavor. Y esto se debe a que los utilizamos como un termómetro del estado de nuestro corazón, aunque los médicos advierten de que existen parámetros más importantes.

Algunos de ellos, es más, no siempre se miden. Uno de los más comentados en los últimos años es el parámetro de la lipoproteína A, un marcador que no aparece en los análisis a no ser que el médico que lo ha encargado lo pida de manera expresa.

Sobre esta lipoproteína A se ha dicho recientemente que puede ser la causa de los infartos que se producen en personas jóvenes y con buenos hábitos de vida. Y es que, tal y como explica el cardiólogo Aurelio Rojas, "millones de personas ni siquiera saben que la tienen elevada".

Rojas añade que es muy importante conocer esta cifra, medirla aunque sea una vez en la vida, "porque puede cambiar por completo tu riesgo cardiovascular incluso aunque tengas una vida saludable". Pero, ¿qué es exactamente esta lipoproteína A?

"La lipoproteína A, o LPA, es una partícula formada por un LDL —el colesterol malo de toda la vida—, unida a una proteína llamada apolipoproteína A", explica este cardiólogo. El problema es que esta unión cambia el efecto que este colesterol puede tener en el cuerpo.

"Esta unión la convierte en una molécula totalmente diferente porque la hace más pegajosa, más inflamatoria, más aterogénica y mucho más peligrosa", asegura Rojas. Es decir, hace que el colesterol malo tenga una mayor facilidad para poder obstruir arterias.

Este cardiólogo explica que la LPA se ha convertido en una gran preocupación para los médicos porque "acelera la formación de placas en las arterias, favorece la inflamación dentro de esa placa y aumenta el riesgo de infarto y de ictus", según señala.

Esperanza en el futuro

Pero no sólo es importante dar a conocer el LPA y comenzar a pedirlo en los análisis, sino que esta cifra guarda un reto importante. Esta sustancia no es como el resto del colesterol o la hipertensión, no podemos reducirla por mucho que nos esmeramos con hábitos de vida.

"Aquí viene lo fuerte: tus niveles de LPA son genéticos", advierte Rojas. "De hecho, uno de cada cinco españoles la tiene elevada sin saberlo". Esto es un 20% de la población, una proporción altísima si tenemos en cuenta sus fatales consecuencias.

"Si tienes antecedentes familiares de infarto precoz o muerte súbita por debajo de los 55 años, tu probabilidad de tenerla elevada es mucho mayor", explica Rojas. Los niveles altos de LPA se consideran a partir de 50, aunque el propio informe lo señalaría.

Rojas sostiene que durante años los médicos han "ignorado" la LPA hasta que algunos estudios recientes han demostrado que es uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular más potentes y también uno de los que menos se diagnostica.

"Tan potente que la Sociedad Europea de Cardiología (SEC) recomienda medirla al menos una vez en la vida", destaca este experto. Cuando la LPA es alta Rojas advierte que no sólo hay que controlar el colesterol, sino que hay que cambiar de objetivos.

"Bajar tu LDL a niveles mucho más estrictos, reforzar tu antiinflamación, optimizar tu omega-3, controlar la homocisteína y vigilar tus otros factores de riesgo con lupa porque la LPA no se puede bajar con la dieta, ni con el ejercicio, ni con las estatinas", destaca.

Ahora bien, todavía hay esperanza. Actualmente, Rojas sostiene que se puede "neutralizar" reduciendo la inflamación y llevando el LDL al rango objetivo. Y anuncia que muy pronto estarán disponibles fármacos específicos para esta sustancia.

"Están en fase avanzada de investigación y reducen la LPA hasta en un 90%", explica este experto. "Así que si todavía no sabes tu nivel, pídeselo a tu médico en un simple análisis, te lo haces una vez en la vida y te da una información brutal sobre tu riesgo real".