Xavi Abat, abogado: "Si sufres fibromialgia u otra enfermedad limitante, tienes derecho a una pensión de 2.000 euros"

La fibromialgia y otras enfermedades crónicas no diagnosticables mediante pruebas o exámenes médicos objetivos han generado un intenso debate sanitario, social y jurídico. Dan lugar a sintomatología incapacitante que llega a impedir el correcto desarrollo en el ámbito laboral, más allá de las evidentes limitaciones personales y familiares.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pone de manifiesto cambios progresivos en lo que respecta a la interpretación del impacto funcional real de estas enfermedades. Como explica el abogado Xavi Abat en uno de sus vídeos de TikTok, la fibromialgia incapacitante y otras enfermedades crónicas pueden justificar la concesión de una pensión por incapacidad.

Si bien es cierto que no existe un listado cerrado de enfermedades que den un derecho automático a la incapacidad permanente, existen formas de demostrar la limitación funcional real y constante que cada una de estas enfermedades puede llegar a producir. Dicha demostración, no obstante, puede ser compleja.

"Si tienes fibromialgia ya puedes obtener una pensión de incapacidad", afirma Abat. "El tribunal entiende que si padeces esta fibromialgia es algo totalmente incompatible con el ejercicio de cualquier actividad laboral. Esta mujer de 49 años tuvo que recurrir a la decisión de la Seguridad Social ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Finalmente, le han reconocido esta incapacidad totalmente limitante".

La pensión de esta paciente asciende a 2.200 euros. Pero como explica el abogado, no es un camino fácil y se requieren informes objetivos al respecto. "El tema está en que tú puedas acreditar refrendando con informes con un buen asesoramiento por abogados que tienes una enfermedad limitante que no te permite ejercer tu trabajo de manera adecuada".

Recordemos que la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico generalizado, sin alteraciones inflamatorias ni estructurales, caracterizado por una alteración en el procesamiento del dolor por parte del cerebro. Actualmente es considerada una enfermedad de sensibilización central, es decir, donde existe una amplificación de las señales del dolor a nivel del sistema nervioso central.

Se calcula que la fibromialgia afecta a un 2-4% de la población general, siendo el 80-90% de los casos mujeres de entre 40-50 años. Sus síntomas suelen ser inespecíficos, dado que se trata de un dolor musculoesquelético generalizado que dura más de 3 meses.

Se asocia a fatiga intensa, trastornos del sueño, rigidez matutina, alteraciones cognitivas e incluso síntomas ansioso-depresivos. Se trata de síntomas que, de forma conjunta, pueden llegar a causar serias limitaciones personales y laborales.

El problema principal es que no existen formas objetivas de diagnosticar este síndrome, sino que el diagnóstico actual se basa en criterios clínicos o síntomas. La clave es el dolor generalizado que llega a durar más de 3 meses cuando no existe ninguna otra enfermedad que pueda explicar los síntomas. Se trata, esencialmente, de un diagnóstico "de descarte".

Sin embargo, que no existan criterios objetivos para su diagnóstico no implica que la enfermedad no exista, pero sí que se dificulta su aceptación en procedimientos administrativos, como es el caso de una posible incapacidad laboral permanente.

Desde el punto de vista funcional y jurídico, una enfermedad limitante debe cumplir ciertos criterios. Entre ellos, ser crónica o de larga evolución, producir limitaciones objetivables evidentes e impedir la realización de actividades laborales habituales o de cualquier actividad laboral en general. La limitación se determina dependiendo del grado de afectación funcional real de la enfermedad.

No todas las enfermedades poseen la misma intensidad de sus síntomas en cualquier persona. Y dicha afectación deberá estar acreditada mediante informes médicos coherentes, consistentes y prolongados en el tiempo.

Otros ejemplos de enfermedades que pueden llegar a catalogarse como limitantes, dependiendo de su afectación y gravedad, serían: la artritis reumatoide, síndrome de fatiga crónica, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, epilepsia mal controlada, migraña crónica incapacitante, depresión mayor y otras enfermedades mentales afines, cardiopatías avanzadas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades autoinmunes sistémicas.