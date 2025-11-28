Qué es la peste porcina africana que se ha detectado por primera vez en 30 años en España y por qué ha disparado las alarmas

Las claves nuevo Generado con IA Detectan dos jabalíes muertos con peste porcina africana en la provincia de Barcelona, siendo el primer caso en España desde 1994. Se han implementado medidas estrictas como el vallado de la zona, eliminación de cadáveres y prohibición de caza para evitar la propagación del virus. La peste porcina africana no afecta a humanos, pero puede causar altos índices de mortalidad en cerdos y graves pérdidas económicas. Actualmente no existe vacuna comercial contra la enfermedad, aunque se están probando prototipos con resultados prometedores.

Los servicios veterinarios de la Generalitat de Catalunya han detectado en la provincia de Barcelona dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana. Fueron hallados muertos el pasado 26 de noviembre.

Muestras de los animales han sido enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), que confirmó la detección, siendo la primera vez que se identifica la presencia del virus en España desde noviembre de 1994.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los dos cadáveres se encontraban a una distancia aproximada de un kilómetro en Bellaterra, a 30 kilómetros de la capital y cerca del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se ha procedido a la delimitación de la zona afectada y la eliminación de los cadáveres. Además, se ha prohibido la caza en la zona para evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre.

Además, se han tomado medidas de vigilancia pasiva y otras formas de bioseguridad en las explotaciones porcinas cercanas.

Se trata de "medidas muy duras y draconianas", ha advertido el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.

Qué es la peste porcina africana

Como explica Yolanda Revilla Novella, directora del Laboratorio del Virus de la Peste Porcina Africana del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, al Science Media Centre, es un "virus citoplasmático de ADN bicatenario que provoca una enfermedad grave en cerdos domésticos y jabalíes".

Es endémico del este de África, desde donde se propagó en 2007 al Cáucaso y Rusia.

"Desde entonces y hasta hoy, el virus se ha propagado y afecta a más de 40 países en todo el mundo; además de África y Europa, afecta a varias regiones de Asia, incluyendo China, República Dominicana y Haití".

Cómo se transmite

El virus es privativo de cerdos, jabalíes y especies relacionadas. "Las garrapatas del género Onnithodirus moubata y Ornithodoros erraticus son un vector de transmisión", explica Revilla.

Tanto humanos como especies animales no relacionadas con los cerdos están a salvo: el virus no es una zoonosis y no puede contagiarnos.

Su impacto en las explotaciones porcinas, en cambio, es enorme. "Los esfuerzos para controlar la peste porcina africana implican el sacrificio de millones de cerdos al año en todo el mundo".

Cómo de grave es

Revilla apunta que la cepa actualmente circulante puede causar una "mortalidad del 100% en la infección aguda", mientras que hay otras que muestran una mortalidad baja.

Al ser España el tercer exportador mundial de productos del cerdo —y el único productor de cerdo ibérico—, la presencia del virus en una región "redunda en muy graves pérdidas para el sector".

Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La Mancha, señala al SMC que la detección del virus es un tema muy serio.

"Lo primero es que perdemos el estatus de país libre de peste porcina africana", afectando a un sector que "genera del orden de 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, muchos de ellos en el medio rural, con lo cual el impacto económico potencial es elevadísimo".

Cómo se controla

Gortázar explica que la medida más eficaz para controlar la expansión es el vallado, "idealmente, dobles vallados o vallados reforzados con muros que estén cementados, es decir, que realmente sean impermeables al jabalí".

Además de la retirada inmediata de los cadáveres, hay que reducir la población de jabalíes en las zonas alrededor, "de forma que evitemos en la medida de lo posible tener un terreno fértil para la propagación del virus".

El experto indica que también se debe limitar el movimiento de personas en la zona infectada porque "pueden causar el movimiento de jabalíes que, ahora mismo, es muy poco deseable".

¿Existe vacuna?

Yolanda Revilla señala que, "a pesar de de décadas de investigación", no existe ninguna vacuna comercial contra la peste porcina africana.

Sin embargo, "grupos españoles, especialmente el del Centro de Biología Molecular del CSIC, han probado recientemente prototipos vacunales en Asia con resultados muy prometedores".

¿Debemos preocuparnos?

Christian Gortázar sostiene que "no creo que debamos alarmarnos todavía". El área donde se han encontrado los jabalíes es pequeña y está bien definida.

"Vamos a ver si todos los casos sucesivos se producen en esa misma zona, en esa misma mancha; será una buena señal".

En caso de que se detectara el virus en jabalíes de otras zonas o de una zona geográfica más amplia "debemos preocuparnos un poco más".

El experto recuerda que en España existen servicios veterinarios "muy bien entrenados para estos supuestos", que saben cómo controlar el brote.

"Vamos a confiar en que no se extienda en exceso y, por tanto, siga siendo posible abordarlo como un caso de brote puntual y no como un frente epidémico".