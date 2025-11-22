Joseba Arguiñano (40), chef, sobre la mejor receta para tomar omega 3: "Como segundo plato o para mojar pan"

0 votos

Las claves nuevo Generado con IA Joseba Arguiñano comparte su receta de calamares encebollados, un plato tradicional de Guipúzcoa, sencillo y rico en nutrientes saludables. La receta utiliza calamares y cebolla como ingredientes principales, y destaca por su facilidad de preparación y su sabor suave y meloso. El calamar es bajo en calorías y grasa, pero rico en proteínas, omega-3, vitamina B12, selenio y vitamina E, aportando beneficios cardiosaludables. Aunque el calamar contiene colesterol, se considera un alimento saludable si se consume con moderación, ya que las grasas saturadas influyen más en el colesterol sanguíneo.

Total: 1 h

Comensales: 4

Joseba Arguiñano ha heredado de su padre, el mítico Karlos Arguiñano, la habilidad para colarse en nuestras cocinas con desparpajo y humor. Si el primero es un rostro inseparable de la televisión, su vástago triunfa con sus recetas también en redes sociales. Y una de sus recetas es un clásico de Guipúzcoa sencillo de hacer, delicioso de degustar y cargado de nutrientes saludables.

La receta que ha compartido Joseba Arguiñano en su perfil de redes sociales sirve para elaborar estos calamares encebollados, también conocidos como "calamares a lo Pelayo". Se trata, según el chef, de una solución perfecta para los hábitos de vida actuales, en los que la falta de tiempo para cocinar nos lleva a menudo a abusar de alimentos ultraprocesados e insanos.

"Es una receta sencilla y riquísima", afirma Joseba, mostrando el plato terminado para que nos entre por los ojos. Posteriormente, pasa a explicar cómo se elabora. La receta no encierra secretos: este plato tiene dos ingredientes principales, los calamares y la cebolla.

"Cortamos el calamar en aros, un chorrito de aceite de oliva, un diente de ajo, una cebolla en juliana. Lo pochamos bien y agregamos los calamares", detalla el cocinero en sus instrucciones. Después de poner sal y un chorro de vino, se cocina 30 minutos y está listo.

"Cómo no, el toque de perejil. ¡Como un buen Arguiñano!", concluye el cocinero al estilo de su celebérrimo progenitor. "Si te gustan los guisos tradicionales con sabor a mar, tienes que probar estos calamares encebollados: una receta casera, suave y melosa".

Joseba Arguiñano asegura en la descripción del vídeo que estos calamares son "perfectos como segundo plato o para mojar pan sin remordimientos". Los datos le avalan: los calamares son una fuente de proteínas muy saludable que no nos añadirá kilos de más.

Ingredientes Calamares encebollados 700 g de calamares

2 cebollas

1 diente de ajo

35 g de aceite de oliva

200 ml de vino blanco

Sal Paso 1 Cortamos el calamar en aros. Paso 2 Echamos a la sartén un chorrito de aceite de oliva, un diente de ajo y una cebolla en juliana Paso 3 Lo pochamos bien y agregamos los calamares Paso 4 Se añade de sal y un chorro de vino, Paso 5 Se cocina 30 minutos

La carne de calamar es muy rica en agua y, por esta razón, es muy baja en calorías. Tal y como explica en su página web la Fundación Española de Nutrición (FEN), el calamar sólo tiene 80 kilocalorías por cada 100 gramos.

El componente más importante de los calamares es, por tanto, las proteínas, que forman el 17% de su composición. Es decir, se encuentra en una proporción que se acerca a la proporción que tiene el pollo, un 20%.

Sin embargo, el calamar destaca por su escaso contenido en grasa. Tan sólo un 1,3% de su carne está compuesta por lípidos, que en su mayoría son ácidos grasos omega-3. Estas grasas son conocidas por sus beneficios cardiosaludables.

"Incorporar estos alimentos [ricos en omega-3] en su dieta diaria puede ser una excelente manera de obtener suficiente cantidad de omega-3 que el cuerpo no produce por sí mismo para fortalecer neuronas, mantener el corazón sano y protegerlo frente a accidentes cerebrovasculares", explica la página web de la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

La FEN también destaca que el calamar es muy rico en vitamina B12 y que con una sola ración de este alimento podemos conseguir el 100% de la ingesta diaria recomendada. Además contiene selenio y vitamina E, un potente antioxidante.

Por último, desde la FEN advierten que los calamares contienen un alto nivel de colesterol. Si bien, en general, debemos variar los alimentos que tomamos y, por tanto, no debemos abusar del calamar, este alimento está considerado como saludable.

Esto también se debe a que el colesterol de nuestra sangre se ve más influenciado por las grasas saturadas que comemos que por el colesterol que contienen los alimentos de manera natural. El organismo genera el colesterol más peligroso para nuestro corazón a partir de las grasas saturadas que comemos.