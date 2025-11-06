Una oftalmóloga, sobre irse de España: "En Reino Unido puedes facturar 500.000 € y elegir cuándo trabajar"

Las condiciones salariales en España para los oftalmólogos son peores que en el resto de países de nuestro entorno.

Una cirujana oculoplástica española de 31 años, formada en España y especializada en Londres, resume en una frase el motivo de su marcha al extranjero: los “bajos salarios” de la sanidad española.

La especialista afirma que en Reino Unido un oftalmólogo puede “facturar 500.000 euros”, mientras que en España el sueldo base neto en la sanidad pública apenas supera los 3.000 € al mes.

España lleva años perdiendo médicos cualificados hacia otros países europeos, atraídos por mejores condiciones laborales. El Sindicato Médico de Granada calcula que las retribuciones anuales de los médicos de hospital en el país oscilan entre 35.000 € y 64.000 €, cifras muy lejanas de los ingresos que ofrecen otros países, como el caso británico.

La especialista comenzó su intensa formación en Medicina entre España y Bélgica. Tras superar el examen MIR, completó un fellowship en Londres. Su esfuerzo personal ha marcado toda su trayectoria: “Yo sola, todo sola siempre”, resume, enfatizando que ha avanzado sin depender de becas o ayudas familiares.

Hoy, con apenas 31 años, ha alcanzado una posición de autonomía profesional notable gracias a esa especialización de élite. “Decido cuántas horas trabajo”, confiesa la profesional sanitaria, ilustrando la libertad que otorga el alto nivel de demanda de su profesión.

La oftalmóloga describe con una claridad inusual la brecha salarial entre ambos países, un factor determinante para la migración. “Un oftalmólogo en Inglaterra puede facturar 500.000 euros”, afirma. Esta cifra multiplica por más de cinco o seis los sueldos medios de la sanidad pública española.

En su caso, la comparación con el sueldo base neto de “2.500 € o 3.000 €” que se percibe en España no deja lugar a dudas sobre las prioridades económicas del sistema nacional. “Los bajos salarios que existen en España para los médicos. Eso es lo primero”, lamenta la especialista, señalando la frustración profesional.

A esta crítica salarial, la oftalmóloga añade la falta de reconocimiento social que acentúa el desencanto en el sector. “No todo el mundo está agradecido con tu labor”, comenta, una percepción de desvalorización que acompaña a la escasez de incentivos económicos y de desarrollo profesional en el sistema público.

Cifras dispares, pero siempre más bajas

Las cifras del mercado laboral en España confirman el diagnóstico de la especialista sobre la brecha retributiva. Según Randstad, las ofertas para oftalmólogos con experiencia inicial en grandes ciudades se sitúan entre 45.000 € y 50.000 € brutos anuales, aunque esto sigue muy lejos del potencial de ingresos en Reino Unido.

La plataforma Glassdoor amplía la horquilla con un sueldo medio estimado de 51.000 € anuales para el puesto de Oftalmólogo y un rango que va de 37.000 € a 86.000 €. Este sueldo base promedio de 51.000 € para toda España se contrasta con salarios más bajos en el sector público.

En España, solo el ejercicio en el sector privado o la combinación de actividades permiten acercarse a los ingresos que se ofrecen en el extranjero. Muchos de estos especialistas optan por un modelo híbrido, combinando la consulta privada con media jornada en hospitales o clínicas.

Estos profesionales pueden superar los 100.000 € anuales e incluso alcanzar 120.000 € en algunos casos. Sin embargo, estas cifras son excepciones en un sistema donde uan gran parte de los oftalmólogos dependen del salario público, el cual carece de la flexibilidad y los incentivos del mercado privado.

A pesar de las frustraciones y los años de esfuerzo, la especialista mantiene una mirada optimista sobre la carrera en Medicina. “Merece la pena, pero es muy sacrificado”, afirma. Su mensaje a los estudiantes es claro y se centra en la autoconfianza.

Cree que con “suficiente voluntad y disciplina puedes llegar a hacer lo que tú quieras”. En su caso, ese esfuerzo se tradujo en autonomía profesional, reconocimiento y un nivel de ingresos inalcanzable en España, convirtiendo su historia en un manual de cómo triunfar fuera de casa.