Valter Longo, experto en longevidad, avisa a España: "Come muy poca carne roja hasta que cumplas esta edad"

Todavía no conocemos cuál es exactamente el secreto para cumplir cien años, pero algo debemos estar haciendo bien en España. Aunque la suerte es un aspecto fundamental para convertirse en centenario, los hábitos de vida parecen una pieza clave.

Nunca antes habían vivido tantos centenarios en España. En 2024 se contabilizaron hasta 16.000 personas en nuestro país que habían soplado las cien velas de cumpleaños. Una cifra récord, según el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Este organismo también señala que hasta el 80% de esos centenarios son mujeres. Está claro que nuestro país se está consolidando como una de las grandes potencias del mundo en longevidad y en esto puede tener mucho que ver nuestro estilo de vida.

Pero, ¿qué podemos hacer para entrar en este selecto grupo? El director del Instituto de la Longevidad de la Facultad de Gerontología de la Universidad de California Sur, en Estados Unidos, Valter Longo ha compartido algunos consejos en un vídeo en sus redes sociales.

Este experto en longevidad hace un hincapié fundamental en los hábitos de vida. De hecho, en sus libros ha recomendado un patrón alimenticio al que ha bautizado como ‘la dieta de la longevidad’, elaborada a partir de claves de otras dietas saludables como la mediterránea.

Tal y como cuenta en el vídeo, la dieta de la longevidad es una alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Si queremos llegar a centenarios, Longo recomienda "altos niveles de legumbres, cereales integrales y frutos secos".

Entre ellos, nombra de manera destacada a "las nueces, las almendras y las avellanas". Estos alimentos son conocidos por su aporte de grasas saludables y, en este sentido, el experto también alaba la grasa saludable por excelencia en el Mediterráneo.

Evita este alimento

"El aceite de oliva" es otro de los componentes fundamentales de la dieta que nombra en su intervención. Ahora bien, el experto en longevidad señala que un alimento popular en las dietas occidentales puede ser contraproducente para nuestra salud.

El experto recomienda que consumamos "bajísimos niveles de carne roja", pero ¡ojo! porque también apunta a que se puede producir "un potencial aumento del consumo a partir de los 65 y los 70 años porque las personas mayores necesitan más nutrientes".

Durante esta época de la vida pueden ser interesantes los lácteos o los huevos, según explica Longo. Y, por último, Longo dedica unos segundos a reivindicar la importancia que tiene el ejercicio físico en todas las etapas de la vida para mejorar la longevidad.

Este experto señala que deben ser hasta "150 minutos de ejercicio físico" a la semana que se combine con una caminata diaria de una hora y, por supuesto, "ocho horas de sueño". Es decir, hábitos de vida saludable que todos conocemos y que cuentan con evidencia.

La esperanza de vida al nacer en España se encuentra en los 83,77 años de media. Para las mujeres es un poco más alta, se les estima una vida de 86,34 años. Los hombres, por su parte, tienen una estimación de 81,11 años de vida cuando nacen.

Pero existen muchos más datos. El CSIC ha calculado que a las personas que alcanzan los 65 años en la actualidad, todavía les quedan de media unos 21,68 años. Nuevamente, las mujeres cuentan con un poco más de tiempo, 23,49 años; los hombres, 19,56.

Es decir, las estadísticas prometen una vida larga a los españoles, pero no siempre con salud. Son estas, precisamente, las cifras que deben mejorar. A partir de los 65 años, la esperanza de vida en buena salud es para ambos géneros algo más de nueve años.

Es más, el CSIC asegura que "más de la mitad de los mayores de 85 años padece enfermedades crónicas, mientras que un 10,9% de los mayores de 65 años presenta limitaciones graves en su capacidad para realizar actividades cotidianas".