Tengo 24 años y me han diagnosticado cáncer de colon: este es el síntoma más frecuente en España y que ignoré

A los 24 años, Meagan Meadows pensó —como piensa mucha gente— que el cáncer de colon era un problema de adultos mayores. Su única señal fue tan sutil que casi la pasa por alto: un rastro de sangre mezclado con las heces, sin manchar el papel ni colorear el agua del inodoro. No hubo dolor incapacitante ni cambios drásticos en el tránsito intestinal. Aun así, insistió en hacerse una colonoscopia.

La exploración destapó un tumor del tamaño de una nuez y, tras la biopsia y las pruebas de extensión, llegó el mazazo: estadio 3 con afectación ganglionar. La historia de Meadows, contada desde California, captura en una sola escena lo que la estadística lleva advirtiendo años: el cáncer colorrectal está creciendo entre los menores de 50 y, cuando aparece en edades tempranas, suele hacerlo sin demasiado ruido.

El detalle que lo cambia todo —la sangre imperceptible— no es casual. Entre los llamados signos de alerta en adultos jóvenes, el sangrado rectal es el predictor más potente de cáncer colorrectal; diversos trabajos lo asocian con un incremento del riesgo que obliga a descartarlo con endoscopia, incluso en quienes no tienen antecedentes familiares. La mala noticia es que ese síntoma se enmascara con facilidad o se confunde con hemorroides y estrés; la buena, que reconocerlo a tiempo empuja a la prueba que salva diagnósticos. La evidencia recopilada en los últimos dos años lo subraya con claridad: la hematoquecia multiplica el riesgo y no conviene demorar la derivación.

Meadows pasó por esa secuencia mental que tantos jóvenes describen: "soy demasiado joven", "será la dieta", "mejor lo cancelo y no doy la lata". Su médico, de entrada, tampoco vio urgencia: la edad, los análisis iniciales casi normales, un engrosamiento inespecífico de la pared intestinal… Nada que gritara "cáncer". Ese guion, por desgracia, es conocido en la literatura científica: la presentación de esta patología en menores de 50 tiende a ser insidiosa, los retrasos diagnósticos de cuatro a seis meses son frecuentes y, cuando se llega a colonoscopia, la enfermedad ya ha avanzado. No se trata de sembrar pánico, sino de ajustar el radar clínico y social a una realidad epidemiológica que se ha desplazado.

Porque la realidad ha cambiado. Informes recientes sitúan el cáncer colorrectal como primera causa de muerte por cáncer en varones menores de 50 y segunda en mujeres de la misma franja en EE. UU., con incrementos anuales del 1–2% desde mediados de los noventa. No hablamos de una "epidemia" mediática, sino de curvas de incidencia que suben en 27 de 50 países analizados, según un estudio liderado por la American Cancer Society y publicado en The Lancet Oncology. Entre las hipótesis en estudio aparecen dieta ultraprocesada, sedentarismo y microbiota; incluso se investigan firmas mutacionales ligadas a toxinas bacterianas en exposiciones infantiles. Sea cual sea el cóctel causal, el mensaje práctico es inequívoco: hay más casos en jóvenes y llegan más tarde a la consulta.

Aumentar el cribado

Meadows hizo lo correcto casi por intuición: no cancelar la cita. La colonoscopia, con todos sus límites, sigue siendo la herramienta que permite ver, biopsiar y, a menudo, extirpar lesiones premalignas. Ensayos y análisis observacionales sostienen que invitar a cribado reduce casos a diez años y que, en entornos reales, la colonoscopia se asocia a descensos sustanciales en incidencia y mortalidad; además, cuando el cáncer se detecta en cribado o precozmente, la supervivencia a cinco años es mayor que cuando se llega por síntomas. No es infalible, pero cambia trayectorias. En alguien de 24 años, fuera de programas de cribado, la clave es que el síntoma abra la puerta a la endoscopia.

Hay, además, un contexto de salud pública que se mueve despacio, pero en la buena dirección. En 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. redujo de 50 a 45 años la edad recomendada para iniciar el cribado en población de riesgo promedio. Es un ajuste que no habría cambiado la historia de Meadows —tenía 24—, pero que refleja un consenso: las curvas obligan a adelantar la vigilancia. El reto, según muestran estudios recientes, es que la implementación aún es irregular y no llega a todos: las tasas de cribado entre 45 y 49 siguen por debajo de lo deseable.

El diagnóstico trastoca la biografía en otras capas menos visibles. Antes de empezar quimioterapia y cirugía, Meadows tuvo que decidir —a contrarreloj— si quería preservar su fertilidad. En mujeres jóvenes, los tratamientos gonadotóxicos obligan a plantear criopreservación de ovocitos o embriones. La medicina ha avanzado y las guías lo recomiendan cuando es posible, pero el sistema no siempre acompaña: una sola ronda puede costar entre 10.000 y 15.000 dólares sin contar almacenamiento, barrera que muchas veces obliga a familiares y amigos a organizar colectas.

La arista económica del cáncer —la llamada "toxicidad financiera"— golpea con especial crudeza a los adolescentes y adultos jóvenes: menos ahorros, carreras laborales incipientes, seguros inestables. Distintos estudios norteamericanos identifican tasas elevadas de endeudamiento, interrupciones profesionales forzosas y estrés financiero sostenido que se suman a la carga clínica. No es un daño colateral menor: condiciona adherencia a tratamientos, salud mental y proyectos vitales. La enfermedad no solo se mide en tumores y marcadores, también en facturas y renuncias.

En lo cotidiano, Meadows ha buscado apoyos donde ha podido: familia, amigos, una pareja que acompaña y un cachorro mestizo —Hughes— adoptado de un refugio que la obliga a salir de casa en días grises. No es un detalle menor ni una anécdota cursi. La evidencia sobre terapias asistidas con animales es aún heterogénea, pero varios trabajos y revisiones apuntan a mejoras en ansiedad, estado de ánimo y percepción de apoyo durante quimioterapia y cuidados oncológicos, con protocolos que, cuando se aplican con control de infecciones, suman bienestar sin interferir con el tratamiento.

También está la vida en pausa: Meadows pospuso su debut profesional como docente porque la quimioterapia deprime el sistema inmune y las aulas son, por definición, un ecosistema de virus y bacterias. En su lugar, busca rutinas posibles para sobrellevar sesiones de horas y convalecencias: libros pendientes, aprendizajes nuevos —ganchillo, quizá—, pequeñas metas que disputan terreno a la incertidumbre. Aquí no hay épica, hay administración del tiempo y del ánimo, que es otra forma de adherencia terapéutica.