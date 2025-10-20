La profecía de Stephen Hawking en 2014 sobre la inteligencia artificial que da miedo: "Augura el fin de la raza humana"

Stephen Hawking en 2014, durante la presentación de la película 'La teoría del todo', basada en su vida. EFE

La Inteligencia Artificial (IA) se ha ido colando poco a poco en nuestros trabajos, las páginas web que visitamos con más frecuencia e, incluso, es probable que hables con ella varias veces al día para preguntarle cualquier cosa que te inquieta.

Aunque esta herramienta plantea muchas comodidades, muchos se preguntan cómo va a transformar nuestra sociedad de aquí a dentro de unos años. Si impactará a nuestras cifras de empleo negativamente o si cada vez se irá haciendo más autosuficiente.

Estas preguntas ya se las hacía el genio Stephen Hawking cuando los programas de IA que utilizamos a día de hoy sólo eran un proyecto. El físico murió en el año 2018, pero varios años antes ya se había dedicado a imaginar cómo podría ser el futuro.

Hawking intervino en la famosa cadena de televisión británica BBC en el año 2014 para decir que la creación de máquinas inteligentes representaba "una amenaza para la humanidad", explica esta noticia de la página web de la BBC.

"El desarrollo de una completa IA podría traducirse en el fin de la raza humana", advirtió el experto en aquel momento, cuando la amenaza parecía todavía muy lejana. Pero, ¿qué era exactamente lo que le preocupaba a este científico?

Según explicó, su mayor temor era que la IA "pueda decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior". La escena que planteó el experto parece de película de ciencia ficción, pero en ese momento también nos lo hubieran parecido los chats de IA.

"Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados", añadió. Aunque la IA todavía no se encuentra en ese punto, su rápida evolución hace esta idea cada vez más factible.

Oportunidades de futuro

En cualquier caso, el científico también ha hablado de manera positiva de estas tecnologías y es que su famosa silla y sistema de comunicación ya tenía implementada una forma básica de IA. Todos recordamos la voz robótica con la que el científico se comunicaba.

"Se ha convertido en mi marca y no la hubiese cambiado por una con un tono más natural y un acento británico. Me han dicho que los niños que necesitan una voz en la computadora quieren una como la mía", aseguró el científico a la BBC.

Esta no fue, sin embargo, la única vez que habló sobre IA. Un par de años después habló sobre estas tecnologías con la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Entonces dijo que "la creación de la IA puede ser el mayor evento de la historia".

"Quizás con las herramientas de esta nueva revolución seremos capaces de deshacer algunos de los daños infligidos a la naturaleza por la última industrialización. Y seguro que conseguiremos finalmente erradicar la enfermedad y la pobreza", señaló.

Ahora bien, en esa ocasión el experto también señaló la posibilidad de que la IA llegue a un momento en el que sea capaz de mejorarse por sí misma. Entonces, será cuando esta herramienta plantee algunos de los retos más difíciles a los humanos.

"No podemos predecir lo que lograremos cuando nuestras mentes se vean amplificadas por la IA", explicó Hawking. Y añadió con seguridad que la IA "va a introducir una gran disrupción en nuestra economía". Pero, ¿será para mejor o para peor?

"Todo lo que nuestra civilización ha conseguido es producto de la inteligencia humana, desde aprender a manipular el fuego y a cultivar comida hasta entender el cosmos", dijo. El científico, por lo tanto, mantenía un discurso de esperanza hacia el ser humano.

"Pienso que no hay una diferencia muy profunda entre lo que puede alcanzar un cerebro biológico y lo que se puede alcanzar utilizando un ordenador. Ahora los ordenadores pueden, en teoría, emular la inteligencia humana e, incluso, excederla".