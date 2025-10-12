Victoria Beckham, 51 años, sobre cómo mantiene la misma talla desde joven: "Como esto desde hace 25 años"

Durante los últimos días la conocida plataforma de streaming Netflix ha publicado un documental sobre la vida de Victoria Beckham, la antigua spice girl y actual empresaria de la moda. Dentro de esta publicación mundial, Victoria ha comentado muchos aspectos de su vida, siendo la alimentación uno de estos temas.

La ex-spice girl comentó que "lleva 25 años comiendo lo mismo", a diario, y no solo no se arrepiente sino que presenta sus argumentos al respecto. A pesar de que en algún momento llegó a afirmar que "es flexible con la comida" dado que tanto ella como el conocido David Beckham suelen acudir a diversos eventos sociales, la realidad es que sus hábitos parecen estar muy arraigados en cuanto a alimentación se refiere.

La empresaria comentó: "Como mucho pescado fresco, verduras frescas y ensaladas, además de semillas y frutos secos. También me encanta la fruta, pero no como demasiada, ya que puede hincharme bastante. Soy disciplinada con mi alimentación; así es como logro sacarle el máximo provecho a mi cuerpo".

Por otro lado, Beckham también refiere que es amante del vino tinto y las grasas saludables, como el aguacate o el salmón. Según explica, dejó de comer carne a los ocho años. Además, es muy estricta en cuanto al consumo de carbohidratos que realiza, evitando algunos grupos de trigo y harinas y cambiando la harina de trigo por la harina de yuca, focalizándose en mantener una piel radiante.

Desde el punto de vista nutricional, debemos recordar que la diversidad alimentaria es clave para evitar potenciales déficits nutricionales. No solo dentro de los mismos grupos de alimentos como frutas y verduras, donde también debería existir variedad, sino también recordando la necesidad de incluir múltiples fuentes alimentarias en general durante nuestro patrón alimentario semanal siempre que nos sea posible: frutas, verduras, cereales, legumbres, lácteos, carnes magras, pescados, frutos secos y semillas. No son pocos los estudios que confirman que, a mayor diversidad alimentaria, menor riesgo de mortalidad.

Aciertos en su dieta

Estos consejos se basan en una premisa lógica: ningún alimento, por muy saludable que sea, cubre todo el espectro de macro y micronutrientes que el ser humano necesita. Si se restringen sistemáticamente grupos de alimentos, en última instancia es relativamente fácil sufrir un déficit nutricional determinado.

A pesar de las declaraciones de la ex-spice girl en diversos medios, se desconoce qué cantidad consume de cada alimento, cómo distribuye sus macronutrientes, o el hecho de si toma suplementación o no. Además, se desconoce su nivel de actividad física habitual, por lo que no sería posible calcular totalmente sus necesidades metabólicas realistas.

Como puntos a favor del patrón dietético de Victoria Beckham, cabe recordar que el pescado es una buena fuente de proteína magra y ácidos grasos omega-3. Las verduras, por su parte, son ricas en fibra, vitaminas y minerales. Además, las grasas saludables, como los aguacates, frutos secos y semillas que comenta, poseen potencial saciante y aportan ácidos grasos mono y poliinsaturados.

Como potenciales puntos en contra, dado que evita el consumo de carne roja y lácteos, es posible llegar a sufrir déficits nutricionales de hierro, vitamina B12, zinc y vitamina D si no recibe suplementos externos. Si bien es cierto que tanto la vitamina B12 como la vitamina D pueden encontrarse en el pescado, es necesario ajustar adecuadamente el tipo y cantidad del mismo para no incurrir en dicho déficit.

Por otro lado, la variedad en el tipo de pescado consumido es clave, dado que es un alimento conocido por su riqueza en metales pesados como el mercurio, aunque no todos los pescados son igualmente densos; en ese aspecto, desconocemos si Victoria realiza rotaciones entre pescados, o qué tipo de pescado consume en particular.

Por su parte, dependiendo del conteo calórico total, sería plausible llegar a un déficit energético si se realiza una dieta muy restrictiva en carbohidratos a muy largo plazo, algo que en última instancia puede llevar a la sarcopenia. De nuevo, carecemos de datos en dicho sentido.

Finalmente, cabe recordar la importancia de la salud mental en este aspecto: la rigidez psicológica en el patrón dietético, a medio y especialmente a largo plazo, puede aumentar el riesgo de sufrir ansiedad o alteraciones de la conducta alimentaria. Así mismo, cabe recordar que este patrón dietético no debería generalizarse para cualquiera dado el potencial de difusión que tendrá el documental: que un tipo de dieta funcione para una persona en particular no implica que sea aplicable para cualquier persona y situación vital.