Lolita (67 años), contundente: "He dejado de comer este alimento típico en España porque hace subir mi colesterol"

Cuando nos realizamos un análisis de sangre, uno de los aspectos que más nos preocupa es que el colesterol pueda aparecer elevado. Y esta preocupación también la comparte la cantante y colaboradora de televisión, Lolita.

La hija de Lola Flores ha explicado recientemente que ha tenido que replantearse muchos de sus hábitos de vida saludable ahora que ha alcanzado los 67 años. Entre ellos, la artista ha dejado de consumir algunos de los alimentos que más le gustaban.

Eso sí, a la vez que ha desplazado algunos alimentos de su dieta diaria también ha atraído otros, conocidos por ser saludables, y mantiene un estilo de vida muy activo. Lolita no sólo es una trabajadora incansable, sino que además entrena con frecuencia.

"A mí me gusta cuidarme, aunque no vivo pendiente de la báscula", ha explicado la artista y es que, si bien hace ejercicio y procura llevar una dieta basada en vegetales, conoce muy bien los alimentos que disfruta y se los permite dentro de un orden.

"Ahora no como carnes, ni lácteos, sino leche vegetal, pollo, pavo, huevos…", ha enumerado la cantante. Es decir, está procurando elegir fuentes de proteína que lleven asociados un menor aporte de grasas saturadas y un menor riesgo de hipercolesterolemia.

Una pasta cárnica

Sin embargo, Lolita ha eliminado un alimento muy concreto de su dieta con la intención de reducir sus niveles de colesterol en los análisis: el paté. "Evito el paté porque me sube el colesterol por mi temperamento", explicó a Diez minutos.

Aunque el paté se asocia normalmente al foie gras, es, en realidad, un bocado algo menos refinado. Según la ley se trata de “una pasta cárnica, pasteurizada o esterilizada, elaborada a base de carne o hígado, o ambos”, dice este artículo de EL ESPAÑOL.

A esta receta también se le pueden añadir "menudencias y otros ingredientes, condimentos y aditivos que se han sometido a un proceso de picado". Vamos, que el paté es una carne procesada de manual y, por tanto, un alimento que debe ser evitado.

Los patés tienen un alto contenido de grasas que, además, proceden de los cortes menos nobles del cerdo y otros animales. Es decir, que mayoritariamente se trata de grasas saturadas, relacionadas con el aumento de colesterol en sangre.

Tener el colesterol alto, o hipercolesterolemia, es uno de los factores que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Normalmente, se suele aconsejar que el nivel de colesterol se encuentre por debajo del número 200.

Sin embargo, esta cifra es relativa, ya que lo que de verdad importa es cómo se encuentren los valores del colesterol LDL —al que solemos llamar colesterol malo— y HDL —el bueno—. Si pasamos de 200 en total, pero el LDL es bajo, no suele haber problema.

El colesterol, por suerte, puede tratarse con medicación, pero lo más importante es prevenir los altos valores a través de los buenos hábitos de vida, como está haciendo Lolita. ¿Qué está haciendo la cantante? Añadir alimentos beneficiosos en este sentido.

"He aumentado el número de frutas y verduras en mi día a día", explica. Estos vegetales tienen muy pocas calorías, pero son muy ricos en fibra. Este componente no sólo ayuda a que el tránsito intestinal fluya mejor, sino que puede reducir el colesterol.

Esto se debe a que forma un gel en el sistema digestivo que es capaz de atrapar el exceso de grasas y de azúcares, evitando que sean absorbidos por el cuerpo. En lugar de ello, sirven de alimento para la microbiota intestinal.

Al evitarse la entrada de estas sustancias en el organismo y al contar con otras saludables que produce la microbiota se produce un efecto que hace descender los niveles de colesterol en la sangre.