Ana Belén (74 años), sobre el ejercicio que le ayuda a usar la misma talla desde joven: "No se me da bien, pero lo hago"

La cantante Ana Belén recibe estos días muchos elogios por cómo mantiene su buena forma física a los 74 años, sin embargo, esto se debe a su constancia a lo largo de la vida manteniendo sus hábitos de vida saludable.

Al final, esta cantante y actriz sigue recorriendo España ofreciendo conciertos y eso requiere de un buen estado físico y un cuidado de su voz. En los últimos meses, se han compartido muchos de los hábitos de esta artista.

Sabemos que en su casa es Víctor Manuel, su marido, quien cocina, porque disfruta mucho preparando las comidas. Una de las elaboraciones estrella de este artista es la mermelada de frutas, casi siempre grosella y otros frutos rojos.

De hecho, uno de los desayunos más habituales de Ana Belén consiste en tomar un café con leche, una tostada con mantequilla y la mermelada que hace su marido, y una fruta, que suele ser de temporada, aunque la artista confiesa tener predilección por la papaya.

También Ana Belén come muchas verduras, legumbres y pescado. Es más, sus platos favoritos cuando hace frío son los guisos más tradicionales, así que, según avance el otoño, en la casa de los artistas se irán poniendo las ollas a funcionar.

La comida del día que más le gusta a Ana Belén, según ha contado su marido, es el desayuno. En la cena, sin embargo, la cantante prefiere tomar una comida ligera e, incluso, muchas noches simplemente toma un yogur.

De esta manera, mantiene su alimentación moderada y ella misma dice que, aunque no siga ninguna dieta, piensa que es una alimentación bastante sana. Ahora bien, también reserva tiempo en su semana para hacer ejercicio físico.

El ejercicio físico es otro de los grandes pilares del bienestar físico y sabemos que Ana Belén va al gimnasio "pero sin matarse" y que practica pilates. Gracias a este deporte, trabaja la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio.

Pero también practica danza, que también es actividad física y además se suele disfrutar mucho y permite que las personas no lo dejen con el tiempo. Además, es una actividad en la que se trabaja la coordinación y tiene beneficios para la salud.

Deporte y diversión

Reduce el riesgo cardiovascular, se fortalecen los huesos y músculos y mejora la flexibilidad. Por supuesto, también ayuda a quemar calorías y, por tanto, a controlar mejor el peso corporal, y a mejorar la postura del cuerpo y la movilidad.

En este sentido, Ana Belén se ha sincerado: "No sé bailar muy bien, pero me apunto a clases y lo disfruto". Y, realmente, no se necesita más. Movernos es muy importante para la salud y si, encima, disfrutamos de ese momento del día, mejor.

Una de las grandes enseñanzas que proporciona el estilo de vida de la cantante es que le resulta cómodo. Es equilibrado, frugal, activo, pero no extasiante, y lo lleva en su día a día con naturalidad. Es precisamente eso lo que debemos buscar.

Teniendo en cuenta la mala prensa que tiene últimamente el azúcar, puede llamar la atención el hecho de que Ana Belén tome mermeladas, algo dulce después de cenar o, incluso, ponga miel en sus infusiones.

Recientemente, comentó en el programa Late Xou que ella siempre cuenta con infusiones de tomillo y miel cuando va a actuar y, de esta manera, ayuda a calentar la garganta antes de cantar y después de preparar sus ejercicios de canto.

Sí, Ana Belén toma azúcar, pero lo hace de manera puntual en el día y siempre con moderación. Además, el resto de su dieta parece ser variada, saludable y basada en alimentos vegetales. Por eso, el daño que puede hacer el azúcar se reduce en gran medida.