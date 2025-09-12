Borja Yus (25), entrenador personal: "Este es el error que cometes cuando vas al gimnasio en España y no ves resultados"

Si llevas tiempo, quizás hasta un año, machacándote en el gimnasio, levantando pesas, sudando la gota gorda y aun así miras al espejo o subes a la báscula y los resultados son inexistentes, no te preocupes.

Es una frustración común que muchos compartimos, pero la buena noticia es que tiene solución. Según Borja Yus, un experto que ha pasado por lo mismo y ha logrado un cambio físico impresionante, esta situación es "bastante común en España".

Lo más probable es que, sin saberlo, estés cometiendo uno de los cinco errores fundamentales que te impiden avanzar. Desde sus redes sociales, el entrenador personal enseña a cómo solucionarlos.

"No estás registrando tus entrenamientos ni estás siguiendo una progresión de cargas", señala en primer lugar.

Si no sabes cuánto peso levantaste la semana pasada, ¿cómo vas a saber si hoy estás mejorando? La clave está en llevar un diario de tus ejercicios y buscar siempre superar, aunque sea mínimamente, tus marcas anteriores. Pequeños pasos hacen grandes saltos.

"Te quedas muy lejos del fallo y tu intensidad es demasiado baja. Si tu cara no se pone toda roja, si no pones cara de m..., lo más probable es que no estés entrenando lo suficientemente intenso", apunta también.

¿Terminas tus series y sientes que podrías haber hecho unas cuantas repeticiones más? Muchos nos quedamos lejos de lo que el cuerpo realmente puede dar.

La fórmula de Borja Yus

Borja Yus también hace referencia al hecho de levantar mucho peso, lo cual es admirable, pero... ¿cómo lo estás levantando?

Este es otro error crítico. "Quizás sí levantas mucho peso, pero lo estás haciendo como el c... y estás trabajando todo menos la musculatura objetivo", advierte a sus seguidores.

Una mala técnica no solo te pone en riesgo de lesión, sino que desvía el trabajo a músculos que no queremos entrenar, desperdiciando el esfuerzo y el tiempo.

Prioriza la forma correcta sobre el peso. Menos peso con buena técnica es mil veces mejor que mucho peso con una técnica desastrosa.

El cuarto error es no controlar tu alimentación. ¿Comes bien o crees que comes bien? El gimnasio es solo la mitad de la ecuación; la otra mitad está en la cocina.

Puedes creer que comes bien, pero la realidad puede ser otra. Borja lo recalca: "Crees que comes bien, pero no sabes ni cuántas calorías ni cuánta proteína estás aportando a tu cuerpo".

Para un cambio físico real, es vital saber cuánto comes y de qué está compuesto. Las proteínas son esenciales para construir músculo y las calorías determinarán si ganas o pierdes peso. Un mínimo seguimiento te abrirá los ojos.

El último error hace referencia al tipo de rutina que sigues y se puede convertir en tu peor enemigo. Muchos gimnasios todavía promueven rutinas obsoletas que no son óptimas para la mayoría.

"Sigues haciendo la mítica rutina dividida frecuencia uno que ponen todos los monitores de gimnasio", recuerda Borja Yus. La ciencia del entrenamiento ha avanzado y hoy sabemos que una mayor frecuencia de entrenamiento por grupo muscular suele ser más efectiva.

La buena noticia es que todos estos errores tienen solución. Yus lo sabe por experiencia propia: "Todos estos errores los cometí durante años y solucionarlos me hizo pasar de esto a esto".