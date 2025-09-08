Cristina Pardo (48 años), que perdió más de 20 kilos en seis meses: "Dieta y deporte entre semana. Aplíquese"

Cristina Pardo, periodista y presentadora de Más vale tarde en La Sexta, ha perdido más de 20 kilos de peso en cuestión de cinco o seis meses. Así lo ha explicado en Europa FM su nutricionista y compañero de programa, Pablo Ojeda. Esta transformación es fruto de un gran cambio de hábitos.

Ni dietas milagro, ni grandes esfuerzos físicos. Ojeda, que interviene en una sección del programa para dar consejos de vida sana, ha explicado que la clave del éxito en el caso de Pardo fue crear una rutina con la que la presentadora se sintiese cómoda.

Es decir, no se sometió a una dieta demasiado estricta. Primero comenzaron por adoptar una dieta equilibrada y que pudiera realizar teniendo en cuenta sus horarios de trabajo. Al lograr esa comodidad, Pardo se animó a dar un gran salto en sus hábitos.

Y el primer cambio fue dejar de fumar, el principal cambio que se debe dar para lograr un estilo de vida saludable. Con ello, llegó la realización de ejercicio físico. Ojeda explica que al mejorar su capacidad pulmonar comenzó a correr, "y ahora sale a correr todos los días".

Aunque después esta presentadora probó el boxeo y encontró en esta práctica su deporte favorito. Esos primeros pasos hacia un estilo más activo la han llevado actualmente a combinar ejercicios de cardio con otros de fuerza que le permiten estar en forma.

En una de sus intervenciones en El Hormiguero, Pardo admitió que el boxeo es "el único deporte" que ha encontrado que le gusta, "pero ahora corro más que boxeo". Salir a correr suele ser más accesible y fácil de planificar.

Cristina Pardo ha recibido tanto elogios como críticas sobre su cambio de hábitos y su apariencia más en forma. Durante estos últimos dos años ha sido la presentadora de las Campanadas en La Sexta y sus vestidos han llamado la atención.

Pero también se ha enfrentado a usuarios en redes sociales que han sugerido que Pardo ha sido una de las celebridades que han usado análogos de GLP-1 para lograr su espectacular nuevo aspecto. La periodista lo ha negado de manera rotunda.

"Deporte y dieta entre semana. Aplíquese", respondió de manera directa al malintencionado usuario. Así dejó claro que los grandes resultados y, sobre todo, los duraderos sólo pueden venir a través de un estilo de vida saludable que se vive con comodidad.

Y esto es algo que la ciencia ha demostrado también a través de estudios científicos. Como este de The New England Journal of Medicine que asegura que realizar una dieta a la vez que se hace ejercicio físico es la manera más eficaz de perder peso.

Es decir, no vale sólo con una dieta, ni sólo con una nueva rutina de ejercicio físico. Los buenos resultados aparecen cuando se combinan y permanecen durante toda la vida. No sólo eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le agrega otro beneficio.

Un estilo de vida saludable sostenido en el tiempo también es capaz de reducir el riesgo de enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida. En el caso de Pardo, estos beneficios se refuerzan por el hecho de haber dejado de fumar.

Ojeda explica que Cristina Pardo tardó entre cinco y seis meses en perder peso, pero advierte: "Te puedo dar la dieta de Cristina, pero la voluntad de Cristina tienes que tenerla tú". Su nutricionista deja claro la alta motivación de la periodista.

Su caso vuelve a confirmar lo que los nutricionistas, como Ojeda, divulgan. No existen atajos para conseguir un cuerpo saludable, sino que debemos fortalecer nuestra motivación para conseguir alimentarnos mejor y dejar atrás el sedentarismo.