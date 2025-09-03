El último secreto de Marte: detectan un núcleo sólido de 1.200 kilómetros de diámetro en el interior del planeta rojo

Un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista Nature ha revelado la primera evidencia directa de que Marte posee un núcleo interno sólido.

El hallazgo, basado en datos recogidos por la misión InSight de la NASA, abre una ventana inédita al pasado del planeta rojo y permite comprender mejor los procesos de evolución de los cuerpos planetarios rocosos, incluida la Tierra.

Hasta ahora, los científicos sabían que el núcleo marciano era al menos parcialmente líquido. Modelos teóricos sugerían la posibilidad de que una fracción estuviera solidificada, pero ninguna investigación había logrado demostrarlo con certeza.

El trabajo liderado por Daoyuan Sun, de la Universidad de Ciencias de la Tierra en China, ha resuelto la incógnita gracias a un cuidadoso análisis sísmico.

Los investigadores utilizaron las ondas registradas por el sismómetro de InSight, que funcionó en la superficie marciana entre 2018 y 2022. Concretamente, identificaron dos fases sísmicas clave: la PKKP, que atraviesa el núcleo, y la PKiKP, una onda reflejada cuya detección implica necesariamente la presencia de una frontera sólida en el interior.

La sorpresa llegó cuando las ondas PKKP alcanzaron el sismómetro entre 50 y 200 segundos antes de lo previsto para un núcleo completamente líquido. Tras ajustar sus modelos, los científicos concluyeron que existe un núcleo interno sólido de unos 600 kilómetros de radio, rodeado por una capa líquida.

Este descubrimiento no es un simple detalle geológico: ayuda a reconstruir la historia térmica y magnética de Marte. La Tierra, por ejemplo, mantiene su campo magnético gracias al movimiento de su núcleo externo líquido alrededor del sólido.

En Marte, sin embargo, ese campo desapareció hace miles de millones de años. Conocer la composición y la estructura del núcleo puede explicar por qué el planeta rojo perdió su escudo protector frente al viento solar, un hecho clave para entender cómo se convirtió en el mundo árido y frío que observamos hoy.

Además, el hallazgo tiene valor comparativo. "Entender los interiores planetarios es esencial para descifrar la evolución de los mundos rocosos y, en última instancia, la habitabilidad", subrayan los autores.

Marte, al ser un planeta cercano y accesible, actúa como un laboratorio natural para poner a prueba las teorías que luego se aplican a exoplanetas descubiertos en otros sistemas solares.

El descubrimiento es también un homenaje al legado de InSight, que cesó operaciones a finales de 2022 tras cuatro años midiendo terremotos marcianos. Aunque la misión ha terminado, sus datos siguen ofreciendo resultados de primer nivel. "Es un ejemplo de cómo una sola estación sísmica puede cambiar nuestra visión de un planeta entero", apuntan los investigadores.

La confirmación de un núcleo interno sólido en Marte marca un hito en la exploración planetaria. Abre nuevas preguntas sobre la formación y el enfriamiento de los mundos rocosos, y acerca un poco más el objetivo de desentrañar por qué la Tierra es un planeta vivo y Marte, en cambio, quedó estancado en su soledad helada.