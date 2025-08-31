Juan Martín (39), entrenador y experto en quitar barrigas: "Este es el ejercicio más eficaz para perder peso en España"

Caminar es, sin duda, una de las actividades físicas más populares entre los españoles. Para muchos, la opción ideal para mantenerse en forma y adelgazar un par de kilos.

Pero cuando salimos a caminar podemos disfrutar de cortos o largos trayectos, según el tiempo que queramos dedicarle a esta rutina deportiva.

Ahora, el conocido entrenador online Juan Antonio Martín (@ntrenatonline) ha puesto sobre la mesa la cifra exacta del tiempo que necesitas para perder hasta 1 kilo de grasa.

"Para perder un kilo de grasa corporal, el cuerpo necesita crear un déficit calórico de unas 7.000 calorías. Y caminando, una persona puede llegar a quemar entre 250 y 300 calorías por hora, dependiendo del ritmo, del terreno y de su propio peso corporal”, argumenta el entrenador en una entrevista en la revista Clara.

Haciendo las cuentas, sigue Martín, "necesitaríamos caminar unas 25-28 horas para quemar un kilo de grasa corporal".

Martín, de 49 años, lo deja claro: "Caminar es una de las formas más simples, naturales y efectivas de movernos. De nada sirve hacer sesiones durísimas si no las puedes sostener". Ese es el tono general: hábitos sostenibles antes que heroicidades de dos semanas.

Entonces… ¿Sirve caminar para "quitarse la barriga"? Sí, como base diaria y como pegamento de hábitos. De hecho, Martín insiste en que “caminar ayuda a generar un pequeño déficit calórico diario”.

Y para mucha gente es la forma más fácil de empezar a moverse sin lesionarse ni odiar el proceso. Pero no esperes milagros sin tocar el resto de piezas (comida, descanso, estrés).

El experto indica también que el ejercicio “más eficaz para bajar de peso es aquel que puedes mantener en el tiempo”. Es decir, es mejor realizar 3-4 rutinas razonables que un plan exagerado que abandonas al día 10.

Por otra parte, según Martín, hay un método infalible para conseguir esos resultados tan esperados a la hora de adelgazar.

"Los entrenamientos que combinan ejercicios de fuerza con algo de cardio, como los circuitos funcionales o incluso entrenamientos tipo HIIT (de alta intensidad, pero cortos en duración) son muy efectivos. Hacen trabajar el cuerpo entero y generan un gasto calórico alta", afirma.

La fórmula de Juan Martín

Como bien explica el entrenador Juan Antonio: "El entrenamiento perfecto no es el que más te hace sudar, el que mayor base científica tenga, ni el que más calorías quema, sino el que puedes mantener en el tiempo y se adapta a tu estilo de vida".

"Tiene que ser realista, pero también retador. Que no te estrese, pero que te haga avanzar", afirma, rotundo.

El mensaje final de Martín es práctico: caminar suma salud y constancia y es una gran puerta de entrada; la fuerza cambia el cuerpo; y lo que de verdad manda es la adherencia. Si alineas esas tres piezas, la barriga se mueve… aunque la báscula se tome su tiempo.

Entre otras cosas, Martín también opinó sobre el ayuno intermitente: "Es una herramienta más, pero no puede considerarse una dieta milagro ni nada parecido. Al final, lo importante, tanto en el entrenamiento como en la alimentación, es la adherencia que tú tengas a lo que estás haciendo".