La aparición de un tiburón naranja con ojos blancos desconcierta a los científicos: "Jamás se había visto algo así"

A los tiburones nodriza les gusta deslizarse sobre el fondo marino en busca de pequeños animales que succionar con su aterradora boca. Tienen un color oscuro, entre grisáceo y marrón, para confundirse en este medio y resultar letales para sus presas.

O, por lo menos, suelen ser de ese color. Frente a las aguas de Costa Rica, en el mar Caribe, se ha encontrado un espécimen de tiburón nodriza de un inusual color naranja. Su misterioso color ha llamado la atención de los científicos y los pescadores, que lo describen como un caso único.

Para explicar este fenómeno de la naturaleza, este tiburón de dos metros fue capturado el año pasado y posteriormente liberado. Con los datos obtenidos, los científicos de la Universidad Federal de Río Grande han publicado ahora un estudio en Marine Biodiversity.

El ejemplar no sólo presentaba un color naranja brillante muy diferente al del resto de tiburones nodriza, sino que además contaba con ojos blancos, sin iris visible. Este rasgo ofreció una pista a los científicos sobre cuál podría ser el secreto de este tiburón.

Los científicos han barajado que el tiburón es un posible caso de albino-xantocromismo, o xantismo. Consiste en la ausencia de pigmentación roja en la piel y un exceso de amarillo y anaranjada, pero es una condición muy poco frecuente en la naturaleza.

Más aún entre los tiburones. Si bien este caso a los humanos nos maravilla, para el tiburón afectado puede ser una desventaja. Los científicos tienen la hipótesis de que este color naranja lo hace más fácil de ser detectado por sus depredadores naturales.

Sin embargo, los científicos se han mostrado sorprendidos al ver que el tiburón naranja ha conseguido llegar a la vida adulta sin haber sido depredado. Esto desafía la teoría de que los individuos con condiciones como este xantismo viven menos.

Sus dos metros de tamaño son una prueba de que el tiburón en cuestión ha conseguido llegar a la adultez sin que su color haya sido óbice. Este interesante hallazgo plantea retos para los científicos, pero también ha sido pionero en varios aspectos.

Se trata del primer tiburón nodriza registrado que padece xantismo, pero también es la primera vez que esto se observa en un pez cartilaginoso del Caribe. Esto plantea nuevas preguntas a los investigadores sobre la genética de estas especies.

Una condición rara

El xantismo tiene un origen genético, pero hay ciertos factores que lo pueden propiciar como "la endogamia, el estrés ambiental, las temperaturas elevadas y los desequilibrios hormonales", tal y como han explicado los investigadores al medio DW.

Si bien este fenómeno puede recordarnos al albinismo que también pueden experimentar los seres humanos, no tiene nada que ver con el xantismo. Esto se debe a que el albinismo es la ausencia de melanina en el cuerpo y produce pieles blancas y ojos rojos o azules.

Tampoco es un caso comparable con el leucismo, que son aquellos en los que hay una pérdida parcial de la pigmentación y que se puede detectar fácilmente al encontrar animales de piel pálida, pero con un color normal en el iris de sus ojos.

El xantismo sí que se ha visto con anterioridad en algunas especies de aves, reptiles y peces, pero observarlo en un tiburón es excepcional. El tiburón nodriza, o tiburón gato, es una de las especies marinas que se han considerado amenazadas.

El hallazgo de un ejemplar de color naranja, por lo tanto, nos habla de la necesidad de proteger a una especie que todavía guarda secretos sobre su propia disposición genética. Más si estas condiciones hacen todavía su supervivencia más difícil.

La fundación WWF clasifica al tiburón nodriza como una especie vulnerable. Se trata de una especie que vive en el océano Atlántico, desde Estados Unidos a Brasil, y es fácil de encontrarlo en una excursión de buceo en estas aguas.

A la luz del día este tiburón descansa y se le puede ver avanzando a escasa velocidad. Por la noche se activa y es un depredador implacable del fondo marino. Por desgracia, el ser humano es responsable de su situación de peligro.

La razón que aporta WWF es que su hígado es una materia codiciada para la elaboración de aceites y su piel para la producción de cuero. Su hábitat, por desgracia, también se ha deteriorado y hace su supervivencia más complicada.