Luismi Pérez, meteorólogo, rotundo sobre los incendios en España: "El humo es tan denso que ha frenado la temperatura"

La ola de incendios que azota Galicia, Castilla y León y Extremadura deja un paisaje devastador: montes arrasados y pueblos enteros reducidos a cenizas.

Los últimos fuegos, intensificados por una ola de calor que lleva 16 días azotando España, han quemado más de 380.000 hectáreas desde comienzos de año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. En total, se han registrado más de 200 incendios en todo el país.

Mientras tanto, los equipos de emergencia siguen luchando contra cerca de 40 incendios activos que aún amenazan distintas zonas de España.

Aunque no lo parezca, España cuenta hoy con mucha más masa forestal que hace décadas. Según el meteorólogo Luismi Pérez, el abandono de actividades agrícolas, ganaderas y de aprovechamiento del bosque ha permitido que los montes crezcan y se densifiquen.

"Ahora tenemos mucho más combustible, así que cualquier incendio se propaga mucho más rápido que antes", explica Pérez en Buenos días Aragón.

Desde el punto de vista meteorológico, la situación tampoco ayuda. Las últimas jornadas han sido extremadamente calurosas y prolongadas, con temperaturas por encima de los 40 °C en muchas zonas.

Por lo que un terreno tan seco y caliente se convierte en una auténtica mecha lista para encender ante cualquier chispa, un rayo o incluso un descuido humano.

Además, tal y como señala el experto, este año se ha vuelto a constatar la presencia de pirómanos en España.

"Se están deteniendo muchas personas por provocar incendios. No voy a entrar en por qué lo hacen, pero ocurre, y es un factor que complica enormemente la prevención", advierte Pérez.

La alarma es máxima. La Guardia Civil ha detenido a al menos 25 personas por presunta implicación en incendios, y varias investigaciones apuntan a que muchos fueron provocados intencionalmente.

De acuerdo al experto, el humo generado por estos fuegos no solo afecta a las zonas cercanas, sino que puede recorrer cientos de kilómetros.

Pérez señala que el humo de estos incendios crea cielos turbios y un sol rojizo, efecto que se puede contemplar a simple vista.

"Es un humo tan denso que incluso ha frenado la subida de la temperatura", asegura el experto. Esto es posible por el bloqueo de la radiación solar.

De acuerdo al especialista, las partículas de humo, que contienen cenizas y hollín, se elevan a la atmósfera y actúan como una especie de filtro. Parte de la luz y el calor del sol no llega directamente al suelo.

Además de bloquear, estas partículas reflejan y dispersan la radiación solar hacia otras partes de la atmósfera, lo que reduce la cantidad de energía que calienta el terreno y el aire cercano al suelo.

Como consecuencia, aunque el aire siga muy caliente, el suelo y el aire cercano no se calientan tanto como lo harían con un cielo limpio.

Esto puede dar la sensación de un día menos caluroso en la superficie. Este efecto puede ser más evidente en áreas cercanas al humo denso y puede llegar a modificar la temperatura regional durante algunas horas.