La ministra Aagesen cifra las hectáreas quemadas en 138.000 hasta el 10 de agosto: "Los datos finales serán peores"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen en el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF),

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado este lunes en 138.000 las hectáreas quemadas en España hasta el 10 de agosto. Sin embargo, ha avisado de que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.

"Es un dato preocupante. Ni siquiera tiene en cuenta los incendios que están actualmente activos por muchas partes del territorio. Seguramente los datos que vamos a tener próximamente serán todavía peores. Por lo tanto, sigo apelando a la precaución", ha señalado en declaraciones a los medios tras visitar el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) de Madrid.

De momento, estas cifras ya convierten a 2025 en el año en el que más hectáreas se han quemado en la última década desde 2022, año en el que ardieron 214.966,72 hectáreas hasta el 10 de agosto. Hasta mediados de julio se habían quemado menos hectáreas que en 2024. Según ha explicado Aagesen, ahora mismo hay 40 incendios activos, de los cuales "23 son especialmente preocupantes".

Durante su intervención, la ministra ha transmitido sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de esta oleada de fuegos. La última ha sido un bombero en León, y Aagesen también ha recordado a su compañero. Ambos resultaron heridos en un accidente vial durante la pasada noche en el término leonés de Espinoso de Compludo, al volcar el camión autobomba en el que viajaban.

Además, ha alzado la voz por la "profesionalización de los bomberos forestales" al ser preguntada por la reunión que los profesionales del sector en la Comunidad de Madrid iban a tener con Tragsa y con representantes autonómicos.

Al respecto, Aagesen ha defendido que el Ejecutivo central ha apoyado esta profesionalización "desde el principio", convirtiéndose en "los primeros en la historia de la democracia en tener una Ley básica de bomberos forestales o de agentes ambientales y forestales". "Creo que lo que es importante es apelar a que todo el mundo escuche a las peticiones de un sector tan importante que nos protege nuestro país".

Además, ha puntualizado que a Transición Ecológica le competen las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), a cuyos "excelentes" profesionales ha querido trasladar un mensaje de apoyo. Asimismo, ha "insistido y apelado a que el resto de las administraciones apoyen a esos bomberos con condiciones "más dignas".