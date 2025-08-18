Juan del Val (54) confiesa su dieta con la que adelgazó 14 kilos en seis meses: "Esta es la distancia que camino a diario"

Juan del Val es una de las voces más conocidas de nuestro país. Sus apariciones en espacios como El Hormiguero, La Roca o El Desafío le convierten en uno de los nombres propios de la televisión actual.

A sus 54 años ha trabajado como columnista, guionista, director y presentador, pero ha sido su faceta como escritor y tertuliano lo que le ha catapultado a la fama a nivel nacional.

En sus intervenciones televisivas, Del Val se ha hecho conocido por sus opiniones directas y, en ocasiones, polémicas, que generan habitualmente un amplio debate en la opinión pública y en las redes sociales.

Más allá de su consolidada trayectoria, el escritor también fue noticia cuando decidió ponerse serio con su salud en el año 2024. El resultado que consiguió fue un antes y un después para su bienestar personal. Un ejemplo claro para muchas personas que deciden perder peso.

El tertuliano confesó el punto de inflexión de esta importante decisión que le cambiaría la vida por completo: "Alcancé un peso de 95 kilos en el mes de abril. Me sentía mal físicamente, no me gustaba estéticamente y estaba débil".

Según afirmó, los inicios fueron complicados en su primer día de gimnasio: “A los 20 minutos de empezar, tuvieron que atenderme en el suelo por una bajada de tensión".

Tan solo ocho meses después, el balance fue sorprendente y así lo compartía en sus redes sociales: “He perdido 14 kilos controlado por un nutricionista, pero pasando hambre, y con bastante esfuerzo me he puesto en forma”.

Bajo estos magníficos resultados, Del Val desvelaba su secreto: “Ayuno, mucha proteína, pocos hidratos y deporte.” Además, con su habitual humor y acidez remarcó desde sus redes sociales que el gimnasio y el entrenamiento personal “lo pago yo enterito y sin descuentos”.

El madrileño también arrimó el hombro fuera del gimnasio y lo hizo de la mano de su mujer, Nuria Roca. A la pareja se la ha visto haciendo caminatas a buen ritmo por Madrid y, según explican, realizan entre seis y siete kilómetros a buen ritmo durante una hora, cuatro días a la semana

Además, el colaborador de televisión se puso en manos del entrenador Carlos Paredes. La hoja de ruta fue clara: movilidad como calentamiento, bloque central de fuerza -con énfasis en tren superior- y final aeróbico (bicicleta u otros).

Todo ello, tres días por semana, con el foco en recomposición corporal (subir músculo y bajar grasa). Son pautas que el propio Paredes detalló en una entrevista reciente en EL ESPAÑOL.

En el ámbito literario, Juan del Val ha cosechado un notable éxito de ventas y crítica. Su novela Candela fue galardonada con el prestigioso Premio Primavera de Novela en 2019, un reconocimiento que afianzó su posición como narrador en el mercado editorial español.

Otras de sus obras destacadas incluyen Parece mentira, un relato con tintes autobiográficos; Delparaíso, una novela que se adentra en las complejidades de una urbanización de lujo; y su más reciente publicación, Bocabesada. Sus primeros libros, Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor, fueron escritos en coautoría con su esposa.