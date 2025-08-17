Sara Carbonero (41 años) confiesa su dieta para adelgazar: "Me gusta hacer este ejercicio porque tonifica y estiliza"
La periodista confiesa que combina este ejercicio con sesiones de cardio y fuerza, logrando así músculos más fuertes y tonificados.
En 2019, el diagnóstico de cáncer de ovario cambió su vida. Sara Carbonero recuerda que aquel día fue "el primer día de mi vida que me enfrenté a la muerte", dijo en palabras recogidas por Infobae.
Desde entonces ha aprendido a convivir con la incertidumbre oncológica y enfocándose mucho más en el cuidado de su alimentación.
Un bienestar que ha buscado a través de hábitos saludables. Gracias a su experiencia, a sus 41 años, la periodista ha encontrado la fórmula perfecta para mantenerse en plena forma, adoptado una dieta antiinflamatoria, eliminando azúcar, gluten y ultraprocesados.
"Tengo muy claro que somos lo que comemos y en casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja", confiesa a Womens Health.
Pero eso no es todo. Además de llevar una dieta equilibrada, Carbonero ha optado por practicar un deporte en especial: pilates reformer.
Aunque confesa ser "perezosa", este ejercicio "es lo que mejor me viene para el cuerpo para estirar, tonificar y estilizar". Eso sí, todo ello acompañado de cardio y fuerza, porque "ya con esta edad es lo que va tocando".
Lo cierto es que en los últimos años, el pilates ha dejado de ser un ejercicio 'de moda' para convertirse en una disciplina reconocida por sus beneficios tanto físicos como mentales.
Se trata de un método de entrenamiento creado por Joseph Pilates a principios del siglo XX que se centra en fortalecer el cuerpo de forma equilibrada, con especial atención al core, la postura y la respiración.
A diferencia de otros ejercicios más intensos, el pilates combina movimiento y conciencia corporal, ayudando a que cada músculo trabaje de manera eficaz y segura.
Esta actividad, sumada a su pasión por el surf, se ha convertido en una de sus necesidades más importantes en su día a día.
El método de la periodista es bastante sencillo: un entrenamiento que mantiene sus músculos fuertes, una alimentación equilibrada y, sobre todo, tiempo de calidad con su familia.