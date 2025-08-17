Isabel Viña, médica, no se corta y desvela el secreto para adelgazar en verano: "Sin dietas y no hay que hacer una locura"

El verano siempre trae consigo las mismas conversaciones: calor, vacaciones y, cómo no, las ganas de perder esos kilos de más. Entre las dietas milagro y las rutinas imposibles, la médico Isabel Viña da con la clave.

Y es que no se trata de matarse a entrenar ni de prohibirse alimentos, sino de incorporar un hábito muy sencillo: el ejercicio de fuerza.

Según Viña, con tan solo dos sesiones semanales, "durante 16 semanas", es suficiente para ver los resultados que tanto buscas para mejorar el metabolismo de la insulina "sin hacer dieta".

"En este estudio, solo dos rutinas de entrenamiento a la semana redujeron el porcentaje de grasa abdominal, tanto la subcutánea, la que vemos, como la visceral, la que está en el interior de los órganos", explica.

Los beneficios no terminan ahí. La especialista destaca que este tipo de ejercicio también mejora un 46% el metabolismo de la insulina.

Es decir, que el cuerpo se vuelve más sensible a esta hormona, necesita menos cantidad para funcionar y evita uno de los grandes enemigos del peso: el hiperinsulinismo.

"Un cuerpo que es mucho más sensible a la insulina es un cuerpo que no necesita tantos niveles de insulina, y ya sabéis que el hiperinsulinismo es una de las principales causas que llevan a un exceso de grasa corporal", detalla la médica.

La idea no es machacarse ni caer en rutinas extremas. "No hay que hacer una salvajada", insiste. Se trata de ser constante, de moverse de forma inteligente y de dar prioridad al entrenamiento de fuerza frente a las dietas restrictivas que, como recuerdan desde el Ministerio de Sanidad, suelen tener un efecto rebote.

En la práctica, bastan ejercicios básicos como sentadillas, flexiones o trabajo con pesas moderadas. Lo importante es ser constantes y combinarlo con una alimentación equilibrada donde las frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva sean los protagonistas.

El método que comparte la doctora no tiene ningún misterio: ser constantes con la actividad física, realizar entrenamientos de fuerza y mantener una dieta equilibrada.

En definitiva, el consejo de Isabel Viña no es casualidad. Dos años de su formación en Medicina transcurrieron en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Hospital Universitario La Paz gracias al programa nacional Séneca, a lo que suma un curso avanzado en diabetes tipo I en el The Postgraduate Institute for Medicine.

Además de una especialización en el diagnóstico y manejo del síndrome de Cushing. Una trayectoria que respalda cada una de sus recomendaciones y la convierte en una referencia cuando se habla de salud y hábitos de vida.