Bárbara (55), gravemente enferma por una garrapata, muy rotunda: "He pasado meses sin hablar ni abrir los ojos"

La vida de Bárbara Melenchón cambió para siempre en 2022 durante una excursión por el Pirineo catalán. Una garrapata, infectada con la bacteria Borrelia miyamotoi, le transmitió la enfermedad de Lyme.

"Lo primero fue un dolor intensísimo en las piernas, como si me arrancaran los músculos", recuerda. Aquella picadura sumó un nuevo golpe a una vida ya marcada por las enfermedades inflamatorias tipo 2, el asma grave y las alergias severas.

"Desde siempre he estado enferma", confiesa. Pero lo de Lyme fue distinto: "He pasado meses sin poder hablar, ni abrir los ojos, escuchando el mundo pasar, pero sin poder interactuar", asegura.

Desde muy pequeña, su día a día ha sido una batalla contra la inflamación crónica: rinitis, pólipos nasales, esofagitis, dermatitis... y alergias a medicamentos que complican cualquier tratamiento.

Con la adolescencia llegaron los shocks anafilácticos, las crisis de asma y las restricciones constantes. Sin embargo, Bárbara afrontaba cada diagnóstico con mucha fuerza hasta que el Lyme la dejó postrada.

Perdió 14 kilos, olvidó cómo escribir, no podía leer y su cuerpo no regulaba las funciones básicas. "Ducharme y lavarme el pelo el mismo día era imposible. Tengo que fraccionar todo lo que hago para no colapsar", señala.

Lo cierto es que la enfermedad de Lyme es una infección causada por bacterias del género Borrelia y transmitidas por la picadura de ciertas garrapatas.

Según el Ministerio de Sanidad, en España su incidencia está en aumento, especialmente en zonas rurales y de montaña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, sin tratamiento temprano, puede causar daños neurológicos, cardíacos y articulares.

Su apodo, 'la gran imitadora', se debe a que puede presentar más de 100 síntomas distintos y confundirse con patologías como el Parkinson, la esclerosis múltiple o incluso con trastornos psiquiátricos.

En el caso de Bárbara, los síntomas fueron devastadores: dolor crónico, hipersensibilidad a la luz y al sonido, problemas de memoria y de coordinación.

"Voy al cine con gafas de sol y auriculares de obra", cuenta. Hoy se apoya con un bastón y divide su energía en pequeñas tareas.

Tal y como confesó a Informativos Telecinco, sus refugios son el yoga y la pintura, aunque incluso eso le exige largos periodos de descanso.

A través de la entrevista, Bárbara también quiso dejar un mensaje: "Vamos a la montaña pensando que es algo bucólico y maravilloso, pero las garrapatas transmiten muchísimas enfermedades graves", advierte.

Es por ello que pide atención médica multidisciplinar, y en el caso del Lyme, pruebas diagnósticas fiables. "Necesitamos que España cuente con herramientas válidas científicamente, como ya ocurre en otros países", puntualiza.