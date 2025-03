España ante una "privilegiada" temporada de eclipses: se podrán ver cuatro en los próximos tres años

Un eclipse solar es algo que siempre genera expectación. La gente suele tener curiosidad por verlo cuando ocurre y en España los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de uno mañana sábado 29 de marzo. El astrónomo Mario Tafalla, del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) lo define como un evento "para abrir boca" en un calendario que permitirá a los españoles ser testigos de varios fenómenos de este tipo en los próximos años.

El eclipse solar que se verá mañana será de tipo parcial, pero le seguirán otros dos totales el año que viene y en 2027 y otro anular el año siguiente. De hecho, el de 2026 será el primer evento de este tipo que se viva en la península Ibérica desde hace más de un siglo.

El último del que hay datos fue en 1912. España vivió otro después, en 1959, pero solo se pudo observar desde las Islas Canarias. Teniendo esto en cuenta, es "un privilegio" que se vayan a vivir dos eclipses solares totales en los próximos dos años, opina el astrónomo del OAN.

En un eclipse solar, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y recibe el nombre según la cantidad del astro que quede oculta. Si es parcial, solo queda tapada una porción de él, en uno total no se ve el astro durante unos minutos y en uno anular, queda cubierto casi por completo y solo se ve un aro de luz.

Un calendario como el que se avecina puede resultar inusual, pero es menos extraño de lo que parece. De hecho, actualmente estos fenómenos se pueden predecir de forma fiable y con bastante antelación. José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), explica que, por estadísticas, se espera un eclipse total de sol cada 18 meses aproximadamente.

Si quieres saber cómo se verá el eclipse parcial de Sol del sábado 29, mira estos gráficos que hemos preparado. Muestran la secuencia del eclipse para cada una de las capitales de provincia con su hora local:https://t.co/XORakHCvyC



Protege tu vista! https://t.co/hxSIDTmRXx pic.twitter.com/2UeMKcBlxN — Real Observatorio (@IGN_RObsMadrid) March 26, 2025

Lo que es más complicado es que la franja de totalidad (la sombra de la Luna proyectada al interponerse entre el Sol y la Tierra) caiga en un territorio determinado y que se repita. Hace algunos años Australia vivió un episodio similar al que va a vivir España hasta 2028, pero el resto de precedentes son "muy anteriores", informa el astrofísico del IAA-CSIC.

En general, las zonas centrales del planeta son las que suelen vivir estos fenómenos con mayor asiduidad, desarrolla Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y divulgador científico. Debido al alineamiento, la posición de la Tierra, la Luna y el Sol, producen una sombra que suele coincidir con estos territorios. También se pueden ver en los polos, pero es algo menos habitual.

Aunque pueda sonar paradójico hablando de ciencia, esta confluencia de eclipses solares que se espera es fruto de la casualidad, cuentan Madiedo y Tafalla. Se pueden predecir estos eventos, pero "el movimiento de la Luna, el Sol y la Tierra es complejo". El astrónomo cuenta que pueden producirse situaciones en las que una zona geográfica esté décadas sin ver un fenómeno como este y de repente viva más de uno en varios años seguidos.

Una cuestión de perspectivas

El astrofísico cuenta también que otra cosa muy importante a tener en cuenta con los eclipses es desde dónde se observe: "Es un juego de perspectivas". Un eclipse puede no ser solo total o parcial. Según la posición de los territorios en los que se puede observar, en una zona puede verse el astro completamente tapado y en otra solo una parte. Sin embargo, también puede ocurrir que esa franja de totalidad caiga fuera de la Tierra y únicamente pueda verse como parcial, aclara

Lo primero va a ocurrir este sábado. Mientras que en Canadá se va a ver cubierto más del 90% del astro, en el sur de España solo se podrá ver tapada entre un 20% y un 30% de la superficie de la estrella. En el norte será algo más y se alcanzará el 43% en Galicia.

Lo más habitual es que ocurra de esta forma, expone Vaquerizo, astrofísico y divulgador científico. Un eclipse total solo se ve en líneas muy específicas y alrededor de ahí se encuentra lo que se conoce como "zona de parcialidad".

Tanto Tafalla como Madiedo animan a todos los aficionados a la astronomía, y curiosos en general, a aprovechar este fin de semana para ver el eclipse. No obstante, hay que hacerlo de forma segura, recalca el primero. Sobre las gafas de sol y otras alternativas caseras como radiografías, negativos o cristales ahumados, el astrofísico advierte que no deben usarse bajo ningún concepto. Estos métodos solo filtran la luz solar, pero no la ultravioleta, por lo que se pueden sufrir quemaduras irreversibles en la retina.

Solo debe observarse un eclipse utilizando unas gafas especiales homologadas según la norma ISO 12312-2, que son las únicas con filtros para que la radiación ultravioleta no dañe la vista. Si se va a utilizar un telescopio, también debe contar con un filtro adecuado. Con las medidas de seguridad adecuadas, el astrónomo anima a todo el mundo a mirar arriba este fin de semana y en los próximos años. "Es una suerte, hay que aprovecharlo".