Llega a España el primer eclipse solar en 20 años: este es el día, hora y lugar desde el que podrás ver el fenómeno astrónomico

El próximo sábado 29 de marzo España será testigo de un eclipse solar parcial. La luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y tapará una parte de este. El fenómeno se podrá ver desde todo el territorio nacional por la mañana, aunque la magnitud dependerá de la zona.

También será observable desde casi toda Europa, América del Norte, el noroeste de África, el norte de Asia, pequeñas regiones de América del Sur, toda Groenlandia e Islandia, así como en gran parte de los océanos Atlántico y Ártico, informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

¿Dónde y cómo verlo?

Los primeros en verlo en España serán quienes estén en las Islas Canarias. En Santa Cruz de Tenerife comenzará a las 10:15 a.m. (hora peninsular) y finalizará a las 11:56 a.m. Los canarios podrán ver el máximo del fenómeno a las 11:04 a.m.

En la península empezará algo más tarde, sobre las 10:45 a.m. y alcanzará su punto máximo casi al mediodía. También dependerá desde dónde se observe. En la capital, el punto máximo será a las 11:40 a.m. No obstante, si se ve desde el sur, en Cádiz tendrá lugar a las 11:30 am y en Murcia a las 11:42 a.m. Si nos vamos al norte, en A Coruña el punto álgido del eclipse será dos minutos antes y en Barcelona a las 11:48 a.m.

¿Cómo será de intenso?

La magnitud del eclipse será otro factor que cambie dependiendo de desde qué punto de España se observe. Esto es la fracción del diámetro que será ocultada por la Luna y variará entre 0,4 y 0,2. Es decir, los distintos territorios españoles verán como el satélite tapa entre un 20% y un 40% el diámetro de la estrella.

Galicia será la región donde se pueda ver la mayor magnitud del evento y superará, por poco, ese máximo con un 43%. Madrid está en un punto intermedio y verá como se cubre el 32% del diámetro solar. Los ciudadanos de las Islas Baleares serán quienes vean la fracción solar oculta más pequeña, ya que desde allí la Luna solo tapará el 20% del astro.

A nivel global, el máximo del eclipse se producirá a las 11:47 a.m. (hora española) cerca de Canadá, y llegará a tener una magnitud máxima de 0,933. Desde ahí, se verá más del 90% del Sol tapado, según informa el IGN. La duración total del fenómeno será de casi cuatro horas (213 minutos en concreto).

El eclipse del próximo sábado, 29 de marzo, es parcial, no total, lo que significa que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar. En esta modalidad, a diferencia de los eclipses totales, solo una fracción del Sol queda tapada, por lo que puede que la luz ambiental se vea levemente reducida, aunque no se va a llegar a la oscuridad, como explican desde el medio Eltiempo.es.

Cómo ver un eclipse de manera segura

Un fenómeno como un eclipse siempre resulta atractivo y es normal que la población se interese por verlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertas medidas de seguridad. Observarlo sin una protección adecuada puede causar graves problemas en los ojos, por eso es importante emplear unas gafas especiales homologadas según la norma ISO 12312-2.

En este caso, las gafas de sol no sirven de nada, da igual lo oscuras que sean, advierte la NASA desde su página web. Tampoco se deben utilizar como filtros radiografías, cristales ahumados ni otros métodos caseros.

Asimismo, se debe evitar mirar directamente al Sol con prismáticos o telescopios que no cuenten con los filtros específicos. Si no se cuenta con las herramientas recomendadas y homologadas, se puede ver el eclipse por medio de la proyección indirecta.

Para ello, se puede utilizar un agujero en una hoja de papel para proyectar la sombra en otra superficie (una pared, otra hoja de papel o el suelo, por ejemplo). También serviría una tarjeta perforada. De manera natural, las hojas de los árboles también puede servir como agujeros de alfiler naturales, proyectando la figura del fenómeno sobre la superficie debajo de ellas, informa la NASA.

El evento que se verá este fin de semana inicia un periodo inusual en el calendario astronómico, ya que es el primero de una serie de eclipses solares. Le seguirán dos totales en 2026 y 2027 y uno anular en 2028 (cuando la Luna no cubre del todo el Sol y deja ver un anillo de fuego).

Este eclipse será el primero observable en España en dos décadas desde el que tuvo lugar en 2005, que también fue parcial. Hace mucho más tiempo que no se ve un eclipse total. Fue en 1959 y solo pudo verse desde las Islas Canarias, la península lleva sin ver un fenómeno así más de un siglo, desde 1912.