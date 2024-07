Lara Ferreiro, la psicóloga que revela las 5 señales de los infieles: cómo saber si te engañan este verano

El verano en España sucede en torno a una nevera azul posada sobre la arena de la playa o a una barbacoa en nuestro pueblo, y en ellas pasamos mucho, demasiado, tiempo con la familia. Ahora bien, el verano también resulta ser la estación en la que, dicen los expertos, se producen más infidelidades en nuestro país. Significa esto que más personas con pareja, o directamente casadas, de lo que pensamos se escabullen todos los años de estas reuniones para vivir un amor de verano no tan adolescente.

"Es una certeza. En los meses entre junio y septiembre es cuando más infidelidades se producen en España", afirma Lara Ferreiro, psicóloga experta en relaciones de pareja. Pero, ¿por qué se produce este fenómeno? Según la experta, el verano provoca un cóctel de hormonas, junto a una situación más favorable para socializar que aumenta el deseo sexual "tanto con tu pareja como con un amante", desliza Ferreiro. "Si nos hiciéramos un análisis de sangre en verano y otro en diciembre, veríamos que ahora tenemos las hormonas sexuales a tope".

Explica Ferreiro que con el calor llega la oxitocina, que es la hormona del vínculo, y poco después las endorfinas y la serotonina. Además, también las altas temperaturas hacen que los genitales reciban más flujo sanguíneo por la dilatación de los vasos. Las prendas más ligeras, el tiempo libre y la vida social más activa hacen el resto: "Anochece a las diez de la noche, que te vas con los amigos al bar, que ponen la Eurocopa, que ¡viva España! y te pones a hablar con más personas. El alcohol es un lubricante social, desinhibe y propicia muchos encuentros sexuales. Se desconecta la parte lógica del cerebro y escribes a esa persona para decirle 'oye, que mi mujer se ha ido con los niños'".

Alto número de infieles

Ferreiro trabaja con la aplicación de citas Ashley Madison, que nació en Estados Unidos en 2002 con el propósito de facilitar una aventura extramatrimonial a personas casadas. "Es una aplicación sólo para infieles y tiene casi 80 millones de usuarios en todo el mundo. En verano, las solicitudes de inscripción se disparan", declara. Esta experta sostiene que, a grandes rasgos, existen tres tipos de infidelidades: la física, que es la que implica desde besos hasta encuentros sexuales, la emocional, en la que la persona se enamora, y la digital.

"Este último tipo de infiel está de vacaciones con la familia y, mientras la pareja juega con los niños en el agua, él chatea con el móvil. Quiere ligar, intercambiar fotos de contenido sexual sin llegar a quedar en persona o también ir calentando el banquillo para cuando acaben las vacaciones", describe la psicóloga. Ferreiro explica que uno de cada tres españoles en pareja es infiel y esto se debe a que antes la infidelidad era casi exclusivamente por parte del hombre, pero ahora las cifras se están igualando. "Ahora muchas mujeres viven una revolución sexual a los 50 años. Sus hijos son más mayores, van a gimnasia, se sienten empoderadas. Sin embargo, siguen buscando un vínculo más emocional en sus aventuras que el hombre".

Los hombres, por su parte, estarían más interesados en vivir una experiencia sexual novedosa. "Hay un tipo de hombre infiel al que yo llamo 'conquistador profesional' que se ve incluso en las imágenes de estudios científicos que la zona prefrontal y el giro cingulado de su cerebro se iluminan menos que los de otros hombres. Esto les hace menos empáticos y no sirve que te enfades con ellos, porque es muy probable que lo vuelvan a hacer. Lo mejor es que esas personas tengan una relación abierta", razona la experta.

Cómo destapar a un infiel

¿Cómo podemos detectar que nuestra pareja nos está siendo infiel este verano? Ferreiro recomienda que nos olvidemos de registrar su teléfono, que no sólo es una invasión de la intimidad, sino que además no sirve para nada. "Ahora es posible restringir conversaciones enteras y que sean completamente invisibles si no tienes la contraseña, incluso en Whatsapp", explica la psicóloga. Sin embargo, Ferreiro admite que las personas que han iniciado una aventura muestran cambios que se pueden percibir.

"Entre las dos y las tres de la tarde es la hora del infiel: hay estudios de hoteles por horas en los que se disparan las reservas a esas horas. Al final, los cuernos a las nueve de la noche son más difíciles de tapar, esto se puede camuflar como una reunión de trabajo", revela la psicóloga. Por tanto, si es difícil de encontrar a esas horas, podría estar teniendo una aventura. También los infieles suelen encontrar aventuras por redes sociales y es probable que, de repente, reciban más me gusta y tengan más seguidores.

"Las personas infieles también empiezan a arreglarse más para salir, cada vez tienen más planes sociales o pasan mucho tiempo en el trabajo. También dejan de ser cariñosos, se desconectan de ti y llevan el móvil siempre con ellos o lo ponen boca abajo, aunque cada vez es más fácil ocultar esas conversaciones en el teléfono", enumera. Pero, ¿cómo se libran de la familia si en verano es prácticamente imposible? "O bien te dice que se va tres días con los amigos, o bien que vayas yendo con los niños y los abuelos a la playa que tiene mucho lío en el trabajo y se reunirá con vosotros en unos días".

Salvar la pareja

Recientemente, la app Ashley Madison ha publicado un mapa de las ciudades más infieles de España, donde se suscribían más personas a esta app para casados en relación a la población total. Las tres ciudades españolas donde se ponen más los cuernos, según esta app, son Girona, Barcelona y Granada. Ahora bien, esto no significa que los catalanes sean los más infieles porque Mataró y Terrassa ocuparon los puestos más bajos, junto a Vigo.

Si bien el verano es época de infidelidades, Ferreiro explica que también es un momento muy interesante para fortalecer la pareja. "Se puede aprovechar, ahora que vas a pasar más tiempo con esa persona, para tener una conexión más física: abrazar, tener contacto erótico y emocional. A lo mejor puedes dar un paseo por la playa, tener una conversación sincera, establecer un proyecto juntos. Intenta seleccionar las batallas, no hay que pelear todo".

Y después de todo esto, ¿cómo se llevan los celos de una manera sana? En este aspecto, Ferreiro aclara que hay que distinguir entre los celos racionales y los irracionales. Los primeros son aquellos que se tienen hacia una persona que ya te ha puesto los cuernos anteriormente "y no tienes que pensar que estás loca por sospechar", y los segundos cuando estás con una buena persona y piensas que te va a poner los cuernos por experiencias pasadas. "En ese caso es conveniente trabajar la confianza y la autoestima en terapia", recomienda.