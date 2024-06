Hito en la lucha contra el cáncer: el nuevo fármaco que derrite los tumores y evita la cirugía y la quimio

Neoadjuvant pembrolizumab stratified to TMB for high risk stage 2 or stage 3 MSI-high CRC #ASCO24

🔎NEOPRISM-CRC, 32 pts

👉only 1 TMB-low

👉62% rT1a/b

👉pCR: 59%

👉No relapse

🧐safe & effective, translational program awaited@myESMO pic.twitter.com/PXpSwWqpFi