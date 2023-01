El Reloj del Juicio Final se sitúa más cerca que nunca del apocalipsis: está a sólo 90 segundos

Los miembros de The Bulletin of the Atomic Scientists muestran los segundos que restan para la medianoche. Reuters

El Reloj del Juicio Final —o Reloj del Apocalipsis— se ha situado a tan sólo 90 segundos de la "destrucción total y catastrófica" de la humanidad que marca la medianoche. El motivo no es otro que "los peligros crecientes de la guerra de Ucrania". Así lo ha anunciado Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva de The Bulletin of the Atomic Scientist (Boletín de Científicos Atómicos), el selecto grupo de científicos de la Universidad de Chicago que desde hace décadas mueve las manecillas de este simbólico reloj en función de lo cerca o lo lejos que nos encontremos de la autoaniquilación.

En 1945, año en que acabó la II Guerra Mundial, un grupo de investigadores perteneciente al Proyecto Manhattan —entre los que se encontraba Albert Einstein— decidió crear The Bulletin of the Atomic Scientist, una revista que sigue vigente y cuyo misión iba a ser alertar al mundo sobre los peligros de la energía nuclear. En 1947 tuvo lugar la primera representación y, desde entonces, las manecillas de este simbólico reloj no han parado de moverse cada cierto tiempo (normalmente cada dos años).

Si bien es cierto que el reloj fue creado para representar las amenazas nucleares o relacionadas con armas de destrucción masiva, los científicos han ido incorporando inputs tales como las tensiones geopolíticas, la tecnología, el cambio climático o las enfermedades pandémicas provocadas por virus como el Sars-CoV-2. En 2022, el segundo año de la Covid, el grupo de científicos de la revista decidió mantener la hora a 100 segundos de la medianoche.

[El Reloj del Apocalipsis: ¿ciencia o ciencia-ficción?]

"El reloj continúa recordándonos cuánto trabajo se necesita hacer para garantizar un planeta más seguro y saludable. Debemos seguir alejando las manecillas del reloj de la medianoche", decía por aquel entonces en rueda de prensa. "Cien segundos refleja que estamos atrapados en un momento peligroso, uno que no trae ni estabilidad ni seguridad". Era la misma hora que marcó el reloj en 2021, después de un año de pandemia que provocó la muerte de varios millones de personas en todo el mundo. Además, tal y como alertaron los científicos, los programas nucleares de distintos países se habían intensificado y habían tenido lugar distintos eventos climáticos devastadores.

Así, 2023 ha sido la primera vez en tres años que la junta de The Bulletin of the Atomic Scientist —integrada por expertos en tecnología nuclear y ciencias del clima, entre los que hay 13 premios Nobel— ha decidido cambiar la hora del reloj y acercarla 10 segundos más. Tan sólo un minuto y medio para el final. En 1991, tras la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el fin de la Guerra Fría, se situó a 17 minutos de la medianoche, el lugar más alejado en sus más de 75 años de historia.

Sin embargo, ahora el riesgo de una catástrofe global está más cerca que nunca debido al conflicto armado que tiene lugar en Ucrania y a las insinuaciones de Vladímir Putin sobre la posible utilización de armas atómicas o biológicas. "Las amenazas apenas veladas de Rusia de usar armas nucleares le recuerdan al mundo que la escalada del conflicto, por accidente, intención o error de cálculo, es un riesgo terrible. La posibilidad de que el conflicto pueda escaparse del control de cualquiera sigue siendo alta", ha asegurado el grupo de expertos.

La situación actual es incluso peor que la de 1953, cuando el reloj marcó las 23:58:00 horas durante una de las etapas más tensas de la Guerra Fría, cuando tanto los soviéticos como los estadounidenses realizaron sus primeras pruebas con armas termonucleares.

A pesar de que la guerra fue la principal razón por la que los científicos del Boletín decidieron mover las manecillas del Reloj del Juicio Final y situarlas a 90 segundos del apocalpisis, otros motivos, como el riesgo de nuevas pandemias tras la de Covid-19, los peligros de la crisis climática o la falta de un acuerdo para volver al pacto nuclear con Irán también contribuyeron a la decisión.

En la decisión sobre la hora que marca el reloj participa la junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos y una junta de patrocinadores, en la que se encuentran once premios Nobel. Desde 2007, el reloj ha incluido en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y la crisis climática.

