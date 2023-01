Logran desviar por primera vez los rayos de una tormenta con un haz láser de alta potencia

Investigadores del Laboratorio de Óptica Aplicada de París han logrado desviar los rayos de una tormenta utilizando un haz láser. Aunque se lleva probando la técnica durante dos décadas, es la primera vez que se consigue en un experimento real, fuera del laboratorio.

Los científicos probaron un haz láser de alta potencia en la torre de comunicaciones de Säntis, una montaña de los Alpes, en el noreste de Suiza, durante el verano de 2021. La infraestructura recibe alrededor de un centenar de descargas todos los años, por lo que era el sitio ideal para el Proyecto Pararrayos Láser, como así se bautizó este trabajo.

Los resultados, publicados este lunes en la revista Nature Photonics, muestran que, a lo largo de 10 semanas, el láser canalizó cuatro rayos durante seis horas de tormenta. Dos cámaras de alta velocidad mostraron cómo la trayectoria del rayo era canalizada por un haz láser, sin que ocurrieran ramificaciones.

Una imagen más cercana del láser lanzado desde la torre de comunicaciones de Säntis. Nature

Este haz concentra una alta potencia en un punto durante un brevísimo espacio de tiempo. Su coste es de dos millones de euros, lo que relega la técnica al campo experimental hasta que se logre abaratar el gasto.

Cada año, los rayos de las tormentas matan a más de 4.000 personas y provocan daños en infraestructuras valorados en miles de millones de euros. Desde que el pararrayos fuera inventado –supuestamente– por Benjamin Franklin en el siglo XVIII ha tenido pocas variaciones.

Un momento en que el láser canaliza el rayo durante la tormenta. Nature

El haz láser lograría desviar el rayo modificando las condiciones de una parte puntual de la atmósfera, calentando el aire y reduciendo su densidad. Es como si creara un canal para el rayo a través del aire o, como explica a Nature el investigador principal del experimento, Aurélien Houard, "como perforar el aire a través de un láser".

El coste no es el único inconveniente. Científicos no relacionados con el experimento han valorado el paso crucial dado por el Proyecto Pararrayos Láser pero apuntan que, a pesar de que el láser desvió los rayos, no forzó a las nubes a descargarlos, lo que conferiría un mayor nivel de protección frente a las tormentas.

Los investigadores, no obstante, resaltan la relevancia de su experimento. "A pesar de que este campo de investigación ha sido muy activo durante más de 20 años, este es el primer resultado de rayos guiados por láser demostrado experimentalmente en el campo", afirman en el estudio publicado este lunes.

