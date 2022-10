Los Nobel de ciencia sólo han premiado a 23 mujeres frente a 595 hombres en 121 años de historia

Ya conocemos el nombre de los siete ganadores de los premios Nobel en el ámbito de la ciencia de este 2022: el de Medicina o Fisiología se lo ha llevado el sueco Svante Pääbo; Aspect, Clauser y Zeilinger el de Física; y Bertozzi, Meldal y Sharpless, el de Química. Si hacemos un pequeño recuento teniendo en cuenta el género obtenemos un resultado muy poco paritario: seis hombres frente a una mujer. Ahora bien, este año no ha sido ninguna excepción, la presencia de los hombres entre los ganadores de los premios Nobel —y, en especial, los de ciencia— ha sido siempre muy dominante.

Los Premios Nobel han cumplido este año 121 años de historia en los que han premiado a sólo cuatro mujeres en el campo de la Física, ocho en el de la Química y 12 en el de la Medicina o Fisiología. Es decir, sólo 23 científicas han logrado este reconocimiento de gran prestigio internacional —Marie Curie recibió dos, el de Física y el de Química—. Carolyn Bertozzi, ganadora del Premio Nobel de Química de 2022, es la última científica que se alza con el galardón, después de la edición de 2021 en la que no fue premiada ninguna mujer en estas categorías de la ciencia.

En total, se ha premiado con el Nobel a 618 científicos y, de todos ellos, 595 son hombres: es decir, representan el 96,28% de los ganadores de este galardón. Las 23 científicas que se han alzado con un Nobel no representan ni siquiera un 4% del total de estos reconocimientos. "La falta de mujeres entre los ganadores del premio Nobel es llamativa y precisa de medidas contundentes e inmediatas", ha comentado Carmen Fenoll, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Mujeres de ciencia

"El hecho de que este año sólo haya sido premiada una científica corrobora que la presencia de mujeres en los paneles de los premios Nobel es una rareza", apunta Fenoll. Esta falta de representación a menudo puede ser tomada como una falta de reconocimiento al trabajo de las mujeres en los avances científicos. Sin embargo, la presidenta de AMIT aconseja que no nos tomemos los premios Nobel como un ránking meditado y preciso sobre "qué científico es mejor que otro".

En España, el 40% de los investigadores científicos de la administración pública, las empresas y la enseñanza superior son mujeres, según el informe Científicas en cifras 2021 elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Aunque lo ideal sería que la proporción por sexos se encontrara repartida en un 50%-50%, en los últimos años la tendencia es que el número de mujeres aumenta en este campo. Ahora bien, en todo el mundo el porcentaje de mujeres científicas cae hasta el 29,3%, según datos de la Unesco.

"Existen muchísimas mujeres que merecen recibir el premio Nobel, y también hombres", explica Fenoll. "Las decisiones que toman los comités de los premios Nobel a veces son políticas y también discutibles. Que no le den el premio a muchas personas —mujeres entre ellas— no quiere decir que su investigación sea peor, quiere decir que, en un determinado momento los comités han tomado una decisión por la temática o porque una investigación les parece más relevante desde el punto de vista social".

Aumentar nominaciones

Es decir, que el hecho de que no existan más ganadoras de premios Nobel entre mujeres no quiere decir que no los merezcan, resume la científica. ¿Cuál podría ser la solución para esta desequilibrada representación de la investigación realizada por mujeres? AMIT considera que hay que enviar más sugerencias al comité que decide a los ganadores de los Nobel de mujeres que han realizado trabajos importantes. De esta manera, es posible que aumenten las probabilidades de contemplar más ganadoras de esta medalla.

"No se trata de ninguna presión. Los comités de expertos relacionados con la Academia Sueca que eligen a los ganadores reciben nominaciones", aclara la científica. "Es algo que se hace habitualmente y nuestras instituciones españolas y europeas deberían esforzarse más en identificar mujeres que se merecen este premio y enviar estas sugerencias". De todas formas, alcanzar el premio Nobel puede costar algunos años: el nombre de Carolyn Bertozzi, la única investigadora premiada este año, ya sonaba entre los favoritos para el galardón en el año 2016.

Aparte de la falta de mujeres entre los premiados, los premios Nobel también han sido señalados por su supuesta falta de transparencia. Tal y como explicó EL ESPAÑOL, "resulta imposible saber quiénes son los nominados cada año. La Real Academia de Ciencias Sueca mantiene la costumbre de no revelar el nombre de los candidatos hasta medio siglo después". A día de hoy, igualar la proporción de ganadores y ganadoras en la historia del Nobel es un objetivo muy complicado a corto plazo. Visibilizar el trabajo de las investigadoras puede revertir esta tendencia en los siguientes años.

