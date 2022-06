Este es el único remedio infalible contra las picaduras de mosquitos: ni pulseras ni olor a limón

Cada época del año tiene sus particularidades. Por ejemplo, el verano trae consigo el sol, el calor y la inauguración de la temporada de playa y piscina. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de rey y también tiene sus cosas malas, como la proliferación de mosquitos. Huir de sus picaduras puede ser una tarea muy ardua, sobre todo si no confiamos en los productos adecuados.

En la actualidad, hay una variedad infinita de artefactos que dicen proteger contra ellos, desde velas de citronela, pasando por las famosas pulseras, hasta aparatos de ultrasonido enchufados a la pared. Pues bien, tenemos una mala noticia, ninguno de estos remedios ha demostrado su eficacia contra las picaduras de mosquito.

Así lo denuncia la médico Esther Samper en su libro El lado oculto de la farmacia (Planeta), en el que dedica un capítulo entero a denunciar la falta de ética que existe en la comercialización de productos con nula eficacia.

Respecto a las pulseras para repeler a los mosquitos, podemos encontrar dos tipos, aquellas que son aromáticas y otras que contienen algún tipo de biocida entre sus componentes, por lo que deben estar evaluadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) o la Dirección General de Salud Publica. Para identificar estas últimas, basta con ver si llevan un número de registro, ya que han tenido que pasar por el control de alguna de las dos agencias citadas.

"Simples ambientadores"

"Las pulseras aromáticas son simples ambientadores. Contienen aceites aromáticos, como la citronela, y su eficacia contra los mosquitos no se ha evaluado científicamente", describe Samper en su libro. "Para lo único para lo que podrían venderse es para oler bien", sentencia.

No obstante, la cosa no está tan clara respecto al uso de pulseras antimosquitos con número de registro, las cuales, a diferencia de las aromáticas, llevan productos biocidas, como geraniol, citriodiol o aceite de lavandín. En 2021, la Aemps realizó una publicación en la que aportaba ciertas recomendaciones sobre este utensilio y, entre ellas, se podía leer que se "garantiza que son seguras y eficaces".

Sin embargo, como detalla Samper en su libro, estas pulseras tienen en contra a la mayor parte de la comunidad científica y, de hecho, existen estudios publicados que han probado su ineficacia, como de The New England Journal of Medicine. Según sus resultados, las pulseras impregnadas de repelente "no ofrecen protección" contra las picaduras de mosquitos.

Es más, comprobaron que aquellas que contenían un 9,5% de DEET (Dietil-3-metilbenzamida, uno de los ingredientes activos más utilizados en los repelentes de insectos) o un 25% de citronela sólo protegían el brazo del usuario 18 segundos como máximo.

Si bien, la investigación verificó la eficacia de otros productos, como aquellos repelentes hechos con concentraciones altas del mencionado DEET. Por ejemplo, una formulación que contenía un 23,8% de esta sustancia ofrecía una protección completa durante cinco horas, aproximadamente.

Más bajo era el tiempo de protección que estimaron para los repelentes basados en el componente IR3535, una media de 22,9 minutos. No obstante, esto es algo normal, ya que, mientras que el DEET es un biocida sintetizado en laboratorio, el IR3535 es un compuesto a base del aminoácido beta-alanina, que es de presencia natural y desarrollado con el fin de obtener un repelente lo más natural posible.

Por eso, mientras que con el IR3535 no se han comunicado efectos secundarios importantes, con el DEET se han descrito reacciones adversas, como urticaria y enrojecimiento en la piel. Si bien, esto ocurría cuando el producto llevaba concentraciones de este componente superiores al 50%.

Sin eficacia demostrada

Volviendo a las pulseras antimosquitos, Samper recoge en su libro el testimonio de Sergej Sperling, director de laboratorio y de investigación por contrato en Biogens. El centro había realizado un estudio sobre la eficacia de estos productos y los resultados fueron bastante reveladores. "Todavía no hemos visto una pulsera que realmente repela a los mosquitos. Parece que no importa qué tipo de compuesto químico se use en el dispensador de la pulsera, sencillamente, no son adecuadas para repeler mosquitos", sentenciaba el experto.

La misma eficacia, es decir, poca o nula, han demostrado los aparatos repelentes de mosquitos por ultrasonido. "Estos productos por ultrasonidos son a los repelentes lo que la homeopatía a los medicamentos", detalla Esther Samper.

La polémica con estos aparatos es tal que hasta Facua ha solicitado su retirada del mercado. "La asociación advierte que numerosos estudios científicos ponen de manifiesto que estos productos no tienen efectos repelentes, por lo que incurren en publicidad engañosa", detallan.

Lo de los estudios es cierto. En 2007, un equipo de Cochrane, después de revisar diez estudios de campo sobre estos dispositivos, concluyó que carecían de eficacia. "Desde entonces y hasta ahora no ha surgido ninguna evidencia a favor de estos dispositivos", sentencia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al respecto. Es más, la propia institución explica que ellos mismos pusieron a prueba dos Apps de ultrasonidos que prometían repeler mosquitos con "resultados negativos".

Lo que sí funciona

Entonces, ¿qué se puede hacer para protegerse de las picaduras? Como citaba la publicación de The New England Journal of Medicine, lo mejor es recurrir a un repelente en crema o spray. A ser posible, además, hay que fijarse en que contenga algunos de los componentes nombrados: DEET o IR3535.

La propia OMS reconoce ambos principios activos como eficaces para combatir el mosquito tigre (Aedes albopticus) y el mosquito común (Culex pipiens). Samper también los recomienda a aquellos que le preguntan por un método eficaz.

Mientras, también se pueden añadir medidas de prevención extra, como evitar zonas con agua estancada y mantener una higiene adecuada, que prevenga la sudoración y la acumulación de bacterias. Aquí te hablábamos sobre estos consejos.

Si ya has sucumbido ante una picadura, recuerda que lo mejor es no rascarse, ya que se puede infectar. Desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), también indican lavar el área con agua y jabón y aplicar una compresa con hielo durante unos diez minutos para evitar la inflamación y la picazón.

Hay que tener presente que las picaduras de mosquito suponen un gran peligro para millones de personas. Son responsables de la transmisión de enfermedades como el virus del Nilo Occidental, el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue.

Aunque suelen estar asociadas a zonas tropicales, siempre es aconsejable extremar la precaución, ya que el cambio climático está favoreciendo la propagación en Europa de estas afecciones, como el virus del Nilo Occidental, que en 2020 se cobró la vida de siete personas en Andalucía.

