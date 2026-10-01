La Asociación del Turismo Rural y Activo de Segovia, durante una de sus rutas. Ical Ical

Castilla y León vuelve al primer puesto del podio del turismo rural tras cerrar agosto con más de 314.000 pernoctaciones

Castilla y León vuelve a colocarse en lo más alto del podio del turismo rural en España. La Comunidad anotó más de 314.000 pernoctaciones durante el mes de agosto de este año, lo que representa un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Esta es la cifra más destacada que arroja la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se publica este jueves 1 de octubre.

Mientras que Castilla y León se colocó como el destino rural preferido para los visitantes, superando de nuevo a Andalucía y las Islas Baleares que habían adelantado a la Comunidad en julio, España también experimentó un crecimiento en las pernoctaciones del sector durante el mes de agosto, ya que se han incrementado un 2,7% a nivel nacional con respecto al mismo periodo del pasado año.

Las pernoctaciones nacionales de los residentes bajaron un 0,9%, pero las de los no residentes se incrementaron un 12,1% durante este periodo. A nivel de ocupación, el 43% de las plazas disponibles fueron reservadas por los visitantes, lo que significa un 1,7% más que en 2025.

Centrando los datos al fin de semana, la ocupación creció hasta el 48,9%, lo que representa un aumento anual del 7,9%.

Volviendo a las cifras regionales, Castilla y León alcanzó durante el mes de agosto los 11.959 viajeros, es decir, un 11,68% más que en 2025. Cabe resaltar que este indicador también lo lidera la Comunidad a nivel nacional, ya que es la única que supera las 100.000 personas en toda España.

De todas las pernoctaciones que se anotaron en Castilla y León, el 14,5% (45.726) corresponden a público que vive en el extranjero, mientras que 268.768 fueron de ciudadanos residentes en España.

Los alojamientos de turismo rural emplearon durante el mes de agosto a más de 5.200 personas, que se encargaron de gestionar las más de 30.700 plazas que había ofertadas en Castilla y León.

Por estancias medias, aquí las cifras han caído con respecto a 2025, ya que en este mes de agosto se ha situado en 2,78 días frente a los 3,04 del pasado año.

En cuanto a las provincias, a pesar del crecimiento generalizado en la Comunidad, hubo seis de ellas que registraron caídas en sus datos, especialmente Ávila, donde el número de pernoctaciones ha descendido un 27,9% hasta las 42.440 noches. Los viajeros, por su parte, también se redujeron considerablemente.

Las cifras se achacan, principalmente, a los incendios forestales que han asolado la provincia durante este pasado verano, especialmente el de Burgohondo, que se ha situado como uno de los más graves en la historia de España desde que hay registros.

Las pernoctaciones también decrecieron de forma clara en Burgos (18,4%) y Zamora (15%), mientras que en Valladolid, Segovia y Palencia el descenso fue más suave, con un 4,06%, 2,7% y un 1,5%, respectivamente.

En el lado contrario de la balanza se situaron Soria, León y Salamanca, que ganaron terreno durante el mes de agosto con un aumento de las pernoctaciones del 37,4%, 21,6% y 10,3%, respectivamente.

Las provincias que anotaron estancias medias más altas fueron Ávila (3,3), Salamanca (3,23) y Palencia (3,21), al contrario que Valladolid, la única de toda Castilla y León que baja de los dos días al anotar 1,95.