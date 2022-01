Tres blogs de Castilla y León, nominados a los premios "Goya del contenido de viajes"

Tres blogs de viajes asociados a la Asociación de Castilla y León Travel Bloggers han sido nominados como finalistas en diversas categorías de los Premios IATI, que premian la excelencia en la comunicación digital de viajes. Los proyectos finalistas son Viajeros 3.0 de Rebeca Serna, Organizo tu viaje, de Eva Hernández y Joseba Montes, y Rubén y el mundo, de Rubén Alonso. Todos ellos se muestran entusiasmados con sus nominaciones.

Los finalistas, blogueros de viajes profesionales

La burgalesa Rebeca Serna firma el blog Viajeros 3.0. Es finalista a los Premios IATI 2022 en la categoría de Mejor Blog con contenido de España, aunque no es su primera nominación. Ya fue finalista en la categoría de Mejor Blog Revelación en 2019 y de Mejor Blog Profesional en 2020, convirtiéndose en el proyecto que más nominaciones ha recibido en la historia de los galardones.

"El hecho de haber sido nominada por tercera vez consecutiva y en una categoría que premia el contenido nacional es un grandísimo reconocimiento para mi. Comencé el blog hace ocho años con la intención de decirle al mundo que no hacía falta volar lejos para descubrir lugares fascinantes y ahora siento que no me equivocaba", afirma Rebeca Serna.

Por su parte, Organizo tu viaje es el proyecto de Eva Hernández y Joseba Montes, quienes recorren el mundo desde Valladolid. Son también finalistas en la categoría de Mejor Blog con contenido de España y ésta es la primera vez que resultan nominados. "Jamás imaginamos esto cuando dejamos todo para dedicarnos por completo a organizotuviaje.com y cumplir el sueño de convertir nuestra pasión en nuestra profesión", asegura Joseba Montes.

En 2018 convirtieron su bitácora en un blog profesional y desde entonces no paran de viajar. "La pandemia nos hizo volver de un gran viaje sin billete de vuelta, que era nuestro gran sueño viajero, pero gracias a ese parón, a no perder la esperanza, a redescubrir nuestro país y a compartirlo en el blog, hoy estamos felices por cumplir este otro gran sueño viajero que es estar nominados a los Premios IATI", añade Eva Hernández.

También desde Valladolid, Rubén Alonso cuenta sus viajes en su blog Rubén y el mundo y su canal de YouTube. Hace 12 años comenzó su andadura en la plataforma de vídeo grabando imágenes sobre su vida como estudiante Erasmus en Estonia y su trabajo constante ha dado sus frutos con su nominación como finalista al Mejor Canal de YouTube. "De adolescente veía los programas de la Ruta Quetzal y siempre decía, ‘yo quiero ser el cámara que hace esos documentales’. Al final la ilusión y YouTube lo hicieron posible”, comenta Rubén.

Los IATI son considerados los premios "Goya de los viajes"

Los Premios IATI reúnen a los mejores creadores de contenido del país. Los creadores de contenido de Castilla y León nominados a los galardones competirán junto con otros importantes blogueros e influencers del panorama español de viajes el próximo viernes 21 de enero, día en que se celebrará la gala de entrega de premios.

Ésta tendrá lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid a las 20:00 horas. Los Premios IATI son una iniciativa de la compañía aseguradora especializada en viajes IATI Seguros y se celebran desde el año 2019. Son un reconocimiento a los blogueros y creadores de contenido del mundo de los viajes y, gracias a la calidad de los proyectos de sus socios, Castilla y León Travel Bloggers ha tenido presencia en todas las ediciones, a excepción de la de 2021, la cual no se celebró debido a la pandemia.

En esta edición los galardones están dotados con 12.000 euros en premios, repartidos en siete categorías que premian, además del Mejor Blog con contenido de España y el Mejor Canal de YouTube, al Mejor Podcast de Viajes, al Mejor Instagram de Viajes o al Mejor Blog Profesional, entre otras. Las nominaciones y la elección de los ganadores de los Premios IATI 2022 corre a cargo de un jurado con una probada trayectoria profesional en el mundo de los viajes.





