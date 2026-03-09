Cuatro joyas ocultas de Castilla y León entre los campos en flor más bonitos de España para visitar esta primavera

La primavera en España es sinónimo de explosión cromática. Mientras miles de viajeros se agolpan en el Valle del Jerte o en los campos de tulipanes holandeses importados a la península, Castilla y León guarda, casi en secreto, cuatro rincones que brillan con luz propia en la galería de los paisajes florales más impresionantes del país.

Así los presenta la revista Traveler en su reportaje dedicado al fenómeno primaveral: cuatro joyas que, lejos de las multitudes, ofrecen una experiencia íntima, auténtica y profundamente mesetaria. Aquí no hay aglomeraciones ni selfies en masa. Solo valles que se tiñen de blanco, contrastes imposibles con nieves perpetuas, iniciativas vecinales que rescatan tradiciones y fiestas que hermanan dos países.

Son destinos para caminar despacio, respirar el aroma dulce de los pétalos y entender por qué la meseta de la Comunidad, tan austera en invierno, se vuelve mágica cuando llega el buen tiempo.

Esta primavera, con la floración ya en marcha en algunos puntos y a punto de estallar en otros, es el momento perfecto para descubrirlas. Cuatro escapadas que combinan naturaleza, historia, gastronomía y ese silencio que solo se encuentra en los campos de Castilla y León.

El 'pequeño Jerte' de Ávila

Al sur de la provincia de Ávila, donde la Sierra de Gredos todavía conserva nieve en sus cumbres, se abre el valle del Tiétar como un anfiteatro natural. Entre marzo y abril, y en 2026 el pico se espera entre finales de marzo y los primeros días de abril, más de 50.000 cerezos estallan en un blanco exuberante que contrasta con el verde intenso de las laderas y el blanco eterno de las montañas.

Los pueblos de Guisando, El Hornillo y El Arenal se convierten en el escenario de un cuadro vivo. "En el valle del Tiétar, más de 50.000 cerezos explotan de color entre marzo y abril, fundiendo la blancura de las cumbres nevadas de la Sierra de Gredos, los verdes de la vegetación de sus laderas y el blanco, repentino y exuberante, de los árboles", describe Traveler.

Las tres localidades, pintorescas y llenas de casas de piedra, están unidas por la Ruta del Cerezo en Flor, un sendero circular de ocho kilómetros que se puede recorrer en unas tres horas. Es ideal para familias, fotógrafos y amantes del senderismo ligero. Llegar es sencillo: desde Madrid, apenas hora y media por la A-5 y luego la AV-925. Lo mejor es madrugar.

Al amanecer, la luz rasante tiñe los pétalos de tonos rosados y la niebla matinal se levanta como un telón. Después de la ruta, merece la pena detenerse en cualquiera de los tres pueblos para probar miel de Gredos, queso de cabra o un vino de la zona. Y si la floración ya ha pasado en el valle bajo, siempre queda la opción de subir un poco más hacia la sierra: la primavera aquí es escalonada.

Este rincón es la joya más accesible de las cuatro y, precisamente por eso, la más “oculta” para quienes buscan experiencias auténticas. Lejos de las colas del Jerte extremeño, aquí se respira paz y se siente el pulso real de la agricultura tradicional abulense.

Floración de cerezos en el Valle del Tiétar (Ávila) M. Martín ICAL

La Sakura berciana vecinal

En la comarca del Bierzo, provincia de León, Corullón se transforma cada primavera en un mar blanco de 100 hectáreas de cerezos gracias a una iniciativa vecinal que merece un aplauso: 'Mil Cireixais'. Hace años, los habitantes decidieron plantar cerezos por doquier y hoy el resultado es espectacular.

Entre finales de marzo y principios de abril, en 2026 la floración plena se espera alrededor del 25 de marzo al 10 de abril, el paisaje se cubre de pétalos. La mejor forma de contemplarlo es la Ruta Circular Los Cerezos de San Juan: apenas tres kilómetros y 45 minutos de paseo suave con un desnivel de 185 metros. Parte del centro del pueblo y ofrece miradores naturales desde los que el valle parece nevado en pleno deshielo.

Traveler lo cuenta así: "Cien hectáreas de fincas donde solo hay cerezos se reúnen en la comarca berciana de Corullón. Gracias a la iniciativa Mil Cireixais… este rincón del país se convierte en un mar de pétalos blancos. Este océano se divisa mejor desde la ruta circular Los cerezos de San Juan".

Y añade un secreto: si en Corullón ya han caído los pétalos, la floración continúa diez días más en los pueblos de mayor altitud: Hornija, Dragonte, Viariz y Villagroy. Acceso fácil desde Ponferrada, a solo 15 minutos por la LE-410.

Durante la floración, el Ayuntamiento organiza actividades: catas, mercados y hasta conciertos al aire libre. Después del paseo, nada como un buen botillo berciano o un vino de la Denominación de Origen Bierzo en cualquiera de las bodegas cercanas. Es el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y también apoyo a la economía local: cada árbol plantado es un gesto de los vecinos por mantener vivo su paisaje.

El valle del microclima

En la comarca de La Bureba, Burgos, el valle de Caderechas es un prodigio climático. Su ubicación, cerrada al norte y oeste por montañas, crea un microclima excepcional que retrasa la floración hasta finales de abril, en 2026 se espera el esplendor máximo entre el 15 y el 30 de abril, coincidiendo con la Semana Santa tardía.

El Valle de Caderechas Eduardo Margareto ICAL

Cuando llega, el manto blanco de miles de cerezos (alrededor de 50.000 según fuentes locales) cubre el valle de un verde intenso salpicado de bosques de pino, quejigo y encina. “Esta área, de intenso verdor debido a su excepcional ubicación —la misma que le aporta un microclima excelente para la floración primaveral—, se cubre del manto blanco de las flores de sus cerezos”, explica el reportaje original.

El valle lleva cultivando cerezas y manzanas reineta desde el año 1032, según documentos del monasterio de San Salvador de Oña, y hoy ambas frutas lucen Marca de Garantía. Las rutas más bonitas parten de Salas de Bureba o Aguas Cándidas: la carretera BU-V-502 serpentea entre pueblos como Rucandio, Huéspeda, Herrera de las Caderechas o Madrid de las Caderechas (sí, se llama así).

Hay senderos señalizados como Las Canales de Madrid que combinan floración, bosques y arquitectura popular. El contraste de blanco sobre verde oscuro es hipnótico; al atardecer, la luz dorada hace que parezca un cuadro impresionista. Desde Burgos capital, una hora y cuarto de coche. Ideal para combinar con la visita a Poza de la Sal o las Merindades.

Y cuando caen los pétalos, llega la temporada de la cereza: no hay mejor souvenir que un kilo de estas frutas dulces y jugosas.

Un abrazo floral

En Las Arribes del Duero, Salamanca, La Fregeneda celebra cada año la llegada de la primavera con una de las fiestas más emotivas de Castilla y León.

Los almendros florecen antes que los cerezos, entre finales de febrero y primeros de marzo, y en 2026 la gran Fiesta del Almendro se vivió el domingo 1 de marzo con todo su esplendor: recepción de autoridades españolas y portuguesas, pregón, plantación simbólica de un almendro y la ya tradicional Feria Eco-Natural con más de 25 expositores de ambos lados de la frontera.

Cerezos en flor en la localidad burgalesa de Aguas Cándidas Eduardo Margareto ICAL

"Los últimos domingos de febrero o primeros de marzo se celebra… la Fiesta del Almendro, una fiesta de la exaltación de los almendros en flor y de fraternidad entre este municipio de Las Arribes del Duero y Portugal", recuerda Traveler. Durante la jornada se degustan productos elaborados con almendra: turrones, dulces, licores, aceites y quesos tanto salmantinos como del vecino Barca d’Alva portugués.

El paisaje es espectacular: los almendros salpican los cañones del Duero, uno de los parques naturales más impresionantes de España. Después de la fiesta, se puede seguir disfrutando de la floración, que dura varias semanas, haciendo la marcha Almendros en Flor de unos 10 kilómetros hasta Vega Terrón o recorriendo el GR-14.

También hay rutas en barco por el río Duero para ver los acantilados y las flores desde otra perspectiva. Llegada fácil desde Salamanca (hora y media) o desde Portugal. Es el lugar ideal para cerrar el círculo de las cuatro joyas: mientras los cerezos aún esperan en el norte, aquí la primavera ya ha llegado con fuerza y con un mensaje de hermandad transfronteriza.

Estas cuatro joyas ocultas demuestran que no hace falta viajar lejos para vivir la primavera en estado puro. En Castilla y León, los campos en flor no son solo un espectáculo visual: son historia viva, iniciativas comunitarias, gastronomía de temporada y paisajes que cambian el ánimo. Cuatro rincones que esperan ser descubiertos… antes de que dejen de ser secretos. La meseta ya huele a primavera.