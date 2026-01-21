León y Astorga se abrazan a la magia de Gaudí en Fitur para conquistar a miles de turistas

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el regidor de Astorga, José Luis Nieto, durante la presentación del Año Gaudí, este miércoles en Fitur

La conmemoración del Año Gaudí centrará la oferta de León y Astorga durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El Consorcio Provincial de Turismo de León presentó hoy su propuesta para intentar atraer viajeros tanto a la ciudad como a la provincia. Una programación de un territorio "que tiene potencial para seguir convirtiendo el turismo en un motor económico fundamental", según remarcó el diputado provincial de Turismo, Octavio González.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el alcalde de León, José Antonio Diez, el diputado de Turismo, el director del Palacio Gaudí, el director general de Fundos y el técnico municipal de turismo del Ayuntamiento de Astorga han presentado el Año Gaudí, tanto en el stand de Castilla y León como en el stand de Cantabria, haciendo hincapié en la oportunidad de conocer conjuntamente el camino que lleva a las tres obras del arquitecto catalán fuera de Cataluña.

Una jornada en la que Astorga también presentó la fiesta de Astures y Romanos, la cual celebra el 40 aniversario en este año. La propuesta de León, como subrayó el alcalde, Juan Antonio Díez, tendrá también uno de sus focos más importantes en la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de Urraca I, la reina leonesa que fue la primera soberana de pleno derecho en España, con el objetivo de reivindicar su figura histórica.

Según apuntó, "una gran exposición" pivotará esta celebración que contará también con jornadas en las que participarán "los mejores medievalistas" del mundo.

En cuanto al Año Gaudí, el objetivo es dar visibilidad a las múltiples iniciativas culturales y turísticas vinculadas al arquitecto catalán. Así, se ha preparado una amplia programación en el Museo Casa Botines Gaudí y el Palacio Gaudí de Astorga. También se hizo mención al turismo astronómico "que ha agotado todas las plazas hoteleras" para contemplar el eclipse del 12 de agosto desde la provincia, un enclave privilegiado para disfrutar de este acontecimiento.

"La cultura, el patrimonio, el eclipse, la Semana Santa... Cualquiera excusa es buena para acercarse a León. Queremos que nuestra ciudad, y nuestra provincia, siga siendo referencia para miles de visitantes", remarcó el alcalde que recordó, en este sentido, la puesta en marcha de un "nuevo asistente virtual" que a través de la Inteligencia Artificial "hace la ciudad más cómoda y accesible" para los turistas.