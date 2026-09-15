Desarticulan una red de ciberestafadores con detenidos e investigados en toda España, incluido en Castilla y León

La Guardia Civil ha culminado con éxito una macrooperación para desarticular una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros haciéndose pasar por un banco. Hay 29 detenidos y 57 investigados en toda España, entre ellos en las provincias de Ávila, Salamanca y Valladolid.

Todos los implicados eran miembros de un call center que era capaz de enviar más de 100.000 SMS fraudulentos a la hora, con los que obtenían las cuentas bancarias de sus víctimas.

A los presuntos autores se les atribuye la comisión de 43 supuestos delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal.

La operación, denominada Ibermellow, se inició el año pasado tras recibir en Huesca (Aragón) numerosas denuncias bajo un mismo patrón, de lo que se conoce como 'smishing' y 'vishing'.

Este tipo de ciberataques consisten en el envío de SMS falsos haciéndose pasar por la entidad bancaria de la víctima a los números de teléfono de estas.

Dicho mensaje alerta de unos cargos de alto importe en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar la transacción.

Es en esta segunda fase cuando las víctimas reciben una llamada ('vishing') en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el gestor de la entidad bancaria.

Los estafadores, previa utilización de la ingeniería social, disponen de parte de los datos personales de las víctimas, lo que hace la estafa más convincente y así logran que se lleven a cabo transferencias a cuentas bancarias controladas por los miembros de la red criminal o la contratación de préstamos personales para luego desviar ese dinero a otras cuentas.

Este modus operandi les sirvió para estafar más de un millón de euros a 25 víctimas de Huesca, 11 de Zaragoza y siete de Teruel.

Los análisis técnicos de los archivos y la documentación aportada por los denunciantes permitieron comprobar como los presuntos autores, una vez lograban engañar a las víctimas, movían el dinero desviado a la cuenta fraudulenta a otras cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Madrid, Barcelona y Murcia.

La precisa labor de trazabilidad bancaria hizo que los investigadores lograsen la identidad de un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas.

También determinaron la autoría de otras personas que llevaban a cabo las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, el cual era puesto a disposición de la cúpula de la red criminal, gestionada por falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del call center.

Una primera fase el pasado mes de marzo, cuando se realizaron entradas y registros en Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia) desarticuló el call center.

En total se detuvo a cinco personas de la cúpula y se intervinieron más de 57.000 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 móviles y distinta documentación.

La segunda fase desarticuló por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización tenía repartido por gran parte de España, deteniéndose e investigándose a las mulas económicas, los captadores y los extractores de dinero, además de recuperar 256.708 euros de distintas cuentas bancarias.

En esta segunda fase se detuvo a 24 personas y otras 57 han sido investigadas, en las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid, A Coruña, Álava, Alicante, Badajoz, Cantabria, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Gerona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Ourense, Sevilla, Toledo, Tarragona, Zaragoza y Valencia.

Las diligencias instruidas se han entregado a los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe (Zaragoza), Daroca (Zaragoza), La Almunia (Zaragoza), Zaragoza, Tarazona (Zaragoza), Alcañiz (Teruel), Teruel y Calamocha (Teruel).