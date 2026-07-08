Un incendio en el vertedero de Valladolid provoca una gran columna de humo: más de 30 llamadas a emergencias

El incendio en el vertedero de Valladolid El Español de Castilla y León

Un incendio ha provocado una gran columna de humo que se ha elevado desde el vertedero de Valladolid esta noche, visible desde numerosos puntos de la ciudad y su entorno. El suceso ha provocado una avalancha de alertas a los servicios de emergencia.

Desde las 21:18 horas, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido más de 30 llamadas de ciudadanos que informaban del incendio en las instalaciones del vertedero.

Las llamadas describían una intensa humareda que se alzaba en el cielo. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no hay heridos como consecuencia del fuego.

El incendio en el vertedero de Valladolid El Español de Castilla y León

Inmediatamente después de recibir las primeras alertas, el 112 activó el dispositivo de respuesta y dio aviso a la Policía Municipal de Valladolid, a los Bomberos de Valladolid y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.